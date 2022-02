Cinthia Fernández criticó a Nicole Neumann por haberse ido a Europa con su novio y sin sus hijas

Desde principios de enero, y luego de un largo descanso en Punta del Este durante casi todo el mes de diciembre, Nicole Neumann dejó Argentina y partió de viaje a Europa con su novio Manuel Urcera. Luego de dejar a Indiana, Allegra y Sienna con su padre Fabián Cubero, y tras un breve paso por Las Grutas, la tierra natal del piloto, se fueron a España

En este momento, la pareja sigue en Europa, específicamente en Valencia. La luna de miel de los tortolitos ya lleva dos semanas y, por supuesto, Nicole dejó registró de cada paso en su cuenta de Instagram. Pero, por supuesto, más allá del placer del descanso, también extraña a sus hijas.

Por ese motivo, Neumann publicó una captura de pantalla del celular, en el que se ve una imagen de su hija Siena. Además de agregarle un emoji de corazón, también escribió: “Diosss, cómo las extraño. Lo peor de separarse... los sacrificios que hay que hacer como mamá”.

Al parecer, Cinthia Fernández estaba al acecho y en busca de una polémica. En el mismo momento en el que vio la publicación de Nicole, la reposteó en sus redes sociales y escribió: “¿Sacrificio? Si no se fue a trabajar, está hace bocha de tiempo paseando con el novio. ¿Soy la única que no entendió el post?”.

Peo Nicole le respondió: “A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje”, al ser consultada por una seguidora que le preguntó “¿Sacrificio y te vas tres semanas o más, tantos compromisos tenés?”.

Sin dudas, Fernández debe tener más dardos guardados contra Nicole. Aunque no se sabe cuando saldrán a la luz. Pero no es la primera pelea que tiene con una famosa en las últimas semanas. Tras el final de LAM, Cinthia Fernández armó un negocio: su cápsula de ropa deportiva. Pero el lanzamiento de la nueva colección fue con una denuncia de por medio.

A través de su cuenta de Instagram, la ex esposa de Matías Defederico y mamá de Charis, Bella y Francesca denunció que una famosa le robó todos sus diseños. Aunque no dio nombres, dio a conocer de quién se trataba: Florencia Tesouro, otra fanática del deporte y el gym como Cinthia.

Lo primero que escribió la panelista en sus historias de Instagram fue: “Me causa gracia la marca que nos está copiando”. Y siguió: “¿Es necesario hacer el mismo top que nosotros?”. En ese punto, sumó fotos propias y otras de Tesouro, aunque le tapó la cara. “Menos mal que a una de las chicas de la cápsula la tengo bloqueada porque hasta hablaba igual que yo, para poder vender”, también denunció Fernández, que acusó a Tesouro de imitarla.



A los pocos minutos, contraatacó a Tesouro: “Me voy a hacer fotos de la cápsula. Me enterré que la que me choreó los modelos también le choreó a otra famosa”. En otro posteo, agregó dos fotos: una de su diseño y el otro de Floppy, le sumó el tema “¿Dónde están los ladrones?”, de Shakira, y escribió, luego de recibir algunas críticas en la que le decían que ella había copiado coreografías en Bailando por un sueño: “Hice coreos inspirándome de otro país, quien no copia pero copia de otro país, no de colegas tan cercanos, que están emprendiendo, pica más alto, no con una pichi como yo, no se metan en el laburo ajeno”.

Pero el enojo de Cinthia no terminó ahí. Enseguida detalló quién fue la otra víctima de plagio de Tesouro. “Como Stephy (Demmer) es muy exitosa, hace cosas muy hermosas y vende todo adivinen ¿qué pasó? ¿quién la copió?”, denunció. La que iba a perderse la oportunida de dejar en claro que las acusaciones eran contra Floppy fue Juariu, la instagramer que se hizo famosa por revelar todo lo que los famosos suben a sus redes.



Entonces, la eliminada de MasterChef escribió, imitando a Homero Simpson y su canción de Don Barredora: “Me llama usted, entonces voy, don stalkeadora es quien yo soy. Y agregó: “Cinthia está hablando de esta cantautora, Floppy”. A esa historia le agregó una foto de Tesouro con el top que le había copiado a Fernández. Harta, Cinthia reposteó la historia de Juariu y agregó: “Jajajaja cantautora. No puedo más. Correcto Juariu”.