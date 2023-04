Cinthia Fernández culpó a su ex suegra por la pelea con sus vecinos: “Vieja macumbera”

Otro capítulo en la vida de Cinthia Fernández. Otra pelea y otro campo de batalla que genera un escándalo. Tras el durísimo enfrentamiento entre la panelista y sus vecinos, en un country de Escobar, en donde aseguran que ella enfrentó a un grupo de adolescentes, se metió en una propiedad privada y lanzó gas pimienta, ahora la morocha protagoniza otro cruce con una conocida.

Es que, por estos días, Fernández no solo apuntó contra un grupo de jóvenes que le dieron una patada a la puerta de entrada de su hogar y los confundió con ladrones que habían salteado las barreras del country, eliminado a la seguridad y luego habían elegido su hogar como punto de robo sino que lanzó un fuego cruzado contra su ex suegra y madre de Matías Defederico, Analía Frascino.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En primer lugar, por estos días, el estado de Cinthia se vio expuesto en los medios por las denuncias de sus vecinos, que insisten en mostrar su costado agresivo, aseguran que les grita a todos y sobre todo, que es una mentirosa, quien sacó provecho del escándalo para poner a la venta un kit de defensa personal para hacer otro de sus negocios.

En el medio, tuvo un duro cruce con el periodista Augusto Tartúfoli porque ella lo acusó de ofrecerle dinero para hablar en favor de Patricia Bullrich. Lo cierto es que ese era un trabajo que una agencia le había ofrecido a la bailarina por su imagen en redes y en medios vinculada a la derecha y contraria a la política de ampliación de derechos.

Tantos sus vecinos como el periodista le iniciarán acciones legales. En resumen, Fernández podría perder sus casa y todos sus bienes. Pero en lugar de sentarse a reflexionar, Cinthia abrió el abánico de opciones y decidió que era una gran idea sumar otra batalla: la enemiga elegida fue su ex suegra.

En su cuenta de Instagram, la ex de Martín Baclini tuvo un ida y vuelta con sus seguidores y uno de ellos le consultó: "¿No sentís que te hicieron un gualicho o algo? Te viven pasando cosas". Entonces, para justificar su mala racha en todos los aspectos, la bailarina respondió en alusión a la abuela de sus tres hijas: "Obvio, la vieja macumbera". Y agregó con mucha maldad: "Ya le va a dar el patatús, ya verán. Siéntate en la vereda y verás pasar el cadáver de tu enemigo. PD: Apurate Diosito jajaja".

Por supuesto, Analía Frascino le respondió y dijo: "Eso habla de ella, no de mí". Y completó: "Si sabe que pronto me voy a morir, quizás es ella la que se dedica a eso. Se va a quedar con las ganas. El tiempo me está dando la razón".