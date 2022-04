“¿Cómo hiciste para tener una casa de 600 mil dólares?”: Defederico cruzó a Cinthia

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico ha tenido batallas épicas. Desde los enfrentamientos por la cuota alimentaria y el ticket de 57 mil pesos con el que la vedette se quejó de que no le alcanzaba el dinero para hacer una compra semanal, hasta la pelea en la puerta del country porque no permitió que el ex futbolista pasara el día con sus hijas Charis, Bella e Isabella. Ahora sumaron un nuevo enfrentamiento.

Dispuestos a sacar todos los trapitos sucios para que el público los vea de todas las maneras posibles, Cinthia relató en el programa momento D que debe una fortuna por la propiedad en la que vive con sus hijas, ubicada dentro de uno de los countries más caros de Escobar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero, como siempre, mientras hablaba del tema, le dedicó un palazo a su ex marido. “Lo que pasa es que tengo una deuda… Bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mí sola”, explicó durante un momento del programa de El Trece. Por supuesto, las palabras contra su ex se le iban a volver en su contra.

Es que, al escuchar las palabras de Cinthia, Defederico utilizó su cuenta de Instagram para responderle a través de una historia. “Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás”.

Y continuó sobre la titularidad de la propiedad y la deuda por más de 600 mil pesos que tienen en ARBA y que, al parecer, no tienen pensado pagar en el corto plazo. “Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”, le escribió el ex mediocampista de Huracán.

Por último, le preguntó a su ex pareja: “Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”.

Tras el descargo del ex futbolista, Cinthia arremetió con su característica agresividad. Y también dijo en varios audios de Whatsapp: “Es más de lo mismo. Ayer llega la intimación de los impuestos. Yo sabía que había una deuda de ARBA porque a él le habían embargado una cuenta. El tema es que él no quiere pagar su mitad, yo quiero pagar mi mitad, no estoy pidiendo que pague todo ni estoy llorando que no tengo la plata”.

Y la mediática que suele acusar a los políticos de “chorros” y se queja de los piquetes, agregó sobre la deuda que tiene con el Estado: “Mi abogado me expliqué que si yo pago todo me lo reconoce Dios. Tampoco la solución es no pagar porque esta casa es de mis hijas y sino la deuda le pasa a ellas el día de mañana”.

En tanto, lanzó: “La casa es de los dos, es esfuerzo de los dos. Un hogar es integral, el esfuerzo de horas de trabajo y cuidado de los chicos. Es asombroso la manera de reinventar su violencia. Igual tiene una cautelar que acaba de violar así que ayer también fue denunciado por eso”.

Por último, Cinthia dijo: “Él entiende que la casa la compro él solo. Yo puse plata acá y sigo haciéndolo hasta el día de hoy. Si uno pone más o menos también depende de los sueldos. Yo no me adjudiqué una vivienda, me la adjudicó la Justicia, es lo normal. Él me detesta por vivir acá, pero jamás en mi vida lo viví a él. Siempre tuve mi plata, mi auto, siempre trabajé. Él es un tipo que no cumple con sus responsabilidades”.