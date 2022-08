Cinthia Fernández descubrió que le hacían una “macumba” y culpó a Defederico: “Les va a costar caro”

Parece que los escándalos la persiguen. O que no puede vivir sin ellos. Lo cierto es que, tras sus vacaciones en Bariloche juntos a sus hijas Charis, Bella y Francesca, Cinthia Fernández volvió a Buenos Aires y fue la protagonista de un extraño suceso.

A través de su cuenta de Instagram, donde suele mostrar su intimidad y también sus frecuentes enojos, la panelista de Momento D, reveló que le hacen “macumbas” y mostró el momento exacto en el que un hombre llevaba a cabo una especie de brujería con diferentes objetos justo frente a la casa de su abogado, Roberto Castillo.

Ante sus 6 millones de seguidores, Cinthia contó que se encontró con una “sorpresa” apenas llegó a su casa y apuntó, directamente, a que los autores intelectuales del hechizo en cuestión son Matías Defederico, su ex marido y padre de sus hijos, y Analía Frascino, su ex suegra y con quien tuvo duros cruces en el último tiempo.

En varias historias de Instagram, la mediáctica afirmó sobre la “macumba” y lo que sucede desde hace tiempo a metros de la vivienda de su representante legal: “Y como Doña Rosa y sus secuaces se ve que me extrañaron… Tengo un video que no lo van a poder creer. Les va a dar escalofríos”.

Y agregó: “Hay una persona que se hace macumbas siempre enfrente de la casa de mi abogado. Siempre lleva velas, maíz, plumas, de todo. El objetivo es que yo me separe de él y así lograr que todos mis cuestiones legales las pierda. Increíble”.

A eso le sumó: "Acá van a poder observar a la persona que sigue haciendo macumbas al frente de la casa de mi abogado. La tenemos identificada, llamamos a la policía y tenemos absolutamente todos sus datos. Tenemos todos los datos y tenemos las pruebas con imágenes entrando a este lugar donde hacen estas cosas macabras para ‘romper relaciones’ con mi abogado”.

Más tarde, Cinthia dijo sobre los autores de las embrujos en su contra: “Obviamente estas son personas que mandan, que trabajan para un templo. Ya tenemos todo y más. La maldad tiene un precio y les va a costar muy caro a Doña Rosa y sus secuaces. No se imaginan la información que tengo, todo directo a la justicia”.

En ese punto, Fernández también dijo: “Se ve cómo mira directo a la casa de Roberto Castillo y cuando se dio cuenta se fue… pero tarde porque lo agarró la policía”. En esas imágenes se ve que un hombre enciende una vela, mira a la propiedad del letrado y se retira del lugar. Luego Cinthia subió otra foto del mismo hombre mientras es demorado por dos policías.

No es la primera vez que Fernández habla de “magia negra” en la puerta de la casa del abogado Castillo. Hace pocas semanas, la mediática publicó en Instagram: “No saben lo que le dejaron en frente de la casa de mi abogado, les voy a mostrar la macumba que le dejaron. ¡Qué casualidad!".

Y sumó: "Y estuve consultando a la gente que sabe y me dijeron que es para pelearme con él, para que no me represente más, para que se aleje de mí, se ve que hace las cosas muy bien mi abogado. Perdón Rober, que te tengas que fumar esto".