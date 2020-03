Cinthia Fernández estalló de bronca y calificó a Baclini de “poco hombre" y "caradura"

Cinthia Fernández y Matín Baclini se separaron en agosto de 2019, mientras ambos eran parte del Bailando por un sueño 2019. Desde entonces, la bailarina manifestó que todavía estaba enamorada del empresario y que se le hacía difícil olvidarlo, a pesar de que durante el verano apareció un video de él en Punta del Este acompañado por varias mujeres.

Pero esto fue hasta hoy. Actualmente, Cinthia está furiosa, muy enojada, con su ex pareja debido a que, entre otras cosas, aceptó participar del Bailando por un sueño 2020 sin avisarle a ella.

Hasta el momento, la producción de LaFlia no se contactó ni le acercó una propuesta a la morocha para estar en el certamen de baile, razón por la cual explotó de furia contra Baclini, a quien considera que ayudó a convertirlo en mediático.

Al mismo tiempo, el empresario rosarino confirmó que ya tiene nueva pareja y que Cinthia ya forma parte de su pasado sentimental. Su nueva novia es Agustina Agazzani –ex novia de Gastón Soffritti, quien también será su pareja en el certamen de ShowMatch.

Invitado a Hay que ver, Baclini dio a entender que a Cinthia Fernández le cuesta “soltar” a sus ex parejas. “Yo nunca hablé de por qué no puede quizás rehacer su vida... ella también es de quedarse atrapada en las relaciones, no es conmigo”, dijo. Y siguió: “Me parece que su separación (de Matías Defederico​) también le costó. Igual, cada persona hace el duelo a su manera y creo que también haciendo mi vida es una manera de liberarla a ella y que pueda ver la verdad".

Lo cierto que estos dichos no hicieron más que aumentar la ira de Cinthia, quien no dudó en tildar a su ex novio de “poco hombre" y un "caradura". “Me parece que es de muy poco hombre que trate de hacerme quedar mal, como que estoy atada a mis relaciones", dijo Cinthia.

En diálogo con Hay que ver, la ex Bailando agregó: "Yo, por ejemplo, tengo hijas de por medio con mi ex (por el futbolista Matías Defederico) y él no sabe lo que es tener una familia propia; y por eso no puede juzgar a nadie. (...) Debería callarse y no tratar de comparar mi relación con la de él, que es algo que lo hemos discutido muchas veces en privado".

Furiosa por lo que dijo Baclini de ella, Cinthia disparó: "Él está reaccionando mal y no es coherente. Yo lo llevé al Bailando, no como dice él, que yo voy a estar ahí gracias a él. ¡Flaco, encima que no sos caballero me querés mojar la oreja!... Y además no resiste un archivo porque dijo que no haría nada que me haga daño, o que no bailaría sin mí".

En ese sentido, la morocha no dudó en involucrar a Agazzani y, junto a Baclini, acusarla de cartonear fama. "Son dos cartoneros de fama. La chica, pobre, no tiene nada que ver. Yo también aprovecharía esa situación. Le mando un beso, es monísima y ojalá que sea muy feliz. Ojo, no le creas (a Baclini) todo lo que dice", le advirtió.

"No lo quiero ver ni en figurita porque lo que me hizo, el dolor que me causó, los pocos códigos que tuvo, y el mal manejo como hombre, borraron todo lo maravilloso que hiciste por mí en todo este tiempo. Si querés, podés decirlo porque te encanta rescatar las cosas materiales, como que me pagaste el colegio de las nenas, el divorcio, etc”, sostuvo.

Y sentenció: “Yo soy muy agradecida de todas las cosas que hizo ese hombre por mí, pero con el diario del lunes veo que me usó. Y estaría bueno que te hagas cargo y reconozcas que te encanta la cámara y el Bailando. La semana pasada me dijo ' te amo'; es un caradura. Yo cerré la boca porque hay un montón de cosas que ustedes no saben. Le mando un beso grande".