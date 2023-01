Cinthia Fernández explotó contra Defederico otra vez: "Me pasa algo más de 15 mil pesos por nena"

La panelista Cinthia Fernández no pudo contener la bronca con el padre de sus hijas, Matías Defederico, luego de se viralizara un video de él de vacaciones en Mar del Plata a todo trapo y con cerveza en la mano.

El video corresponde al último fin de semana, pero la mediática habló el martes con A la tarde y no pudo disimular la furia con el padre de Charis, Bella y Francesca. "Me pasa algo más de 15 mil pesos por nena", se refirió respecto a la cuota alimentaria de 55 mil pesos que abona por las tres su progenitor.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"La gente piensa que estoy enojada. No, lo escracho porque tengo ganas de escracharlo, porque tengo hinchadas las que no tengo colgando porque soy mamá y papá", confesó Fernández en las declaraciones a la prensa.

"Si vos me pasás 55 mil pesos, yo supongo que en un fin de semana en Mar del Plata, o más, porque tengo entendido que fue más, gastás más de eso. Entonces la tenés", concluyó la panelista.

Ambos padres están en medio de una demanda judicial por la actualización de la cuota alimentaria y por lo que Cinthia considera que no fue abonado aún. Además, ella recordó que él le sacó la obra social a sus hijas. "Son cosas con las que no se joden", afirmó.

"Después me tengo que bancar que en los estados de Whatsapp publique que está con un proyecto de construcción", criticó la ex Bailando por un Sueño.

A su vez, en el campo de batalla de las redes sociales, Fernández tiene que soportar a muchos de los seguidores que eligen defender la falta legal de Defederico respecto a la manutención que debe pasar a sus hijas, y cuestionar que ella decida exponer al padre.

"Por estas estupideces y esta falta de respeto hacia los derechos de mis hijas, es que tengo ganas de escracharlo y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me hinche las pelotas", explicó la modelo sobre las cosas que se entera de su ex.

El reportero que la abordó para preguntarle sobre estas cuestiones tan sensibles en su vida, aprovechó para hacer hincapié en lo poco que suena el monto que Defederico por sus tres niñas. "Es algo con lo que convivo. Y es lo que contaba el otro día en mis redes, me olvidé de pagar las expensas y cuando entro al homebanking me cae el pago de este chabón, y cuando lo veo me enojo en el momento. Pero yo ya convivo con eso. Si no lo veo, yo ni cuento con esa plata", reconoció Cinthia.

La falta de compromiso por parte del padre de sus hijas, ha hecho de Fernández una mujer preocupada por la problemática de hombres que no se hacen cargo de sus responsabilidades económicas con las madres de sus criaturas.

Esto se manifiesta en muchos reportajes y entrevistas donde la panelista interviene a favor de los derechos de las mujeres que quedan solas con la tarea de la crianza.

Así le sucedió también esta semana, cuando tuvo un cruce con el actor Christian Sancho en el programa Nosotros a la Mañana, donde participa ella y conduce Joaquín "el Pollo" Álvarez.

"¿Cómo está tu situación con tu ex mujer?", le preguntó Fernández en referencia a Vanesa Schual. "Porque tengo entendido que no estabas pasando alimentos hasta el mes de noviembre que la justicia te puso un provisorio. ¿Esto es cierto?", continuó la panelista.

"Eso es totalmente falso, te voy a responder porque sos vos y porque es el programa del Pollo, pero este tema yo no lo hablo en televisión. Hay una medida cautelar por todo lo que pasó, porque no era cierto todo lo que se decía. La justicia falló a favor mío y de mis abogados. Obviamente no se puede hablar de mi hijo, ni de mí", contestó Sancho, no enojado, pero con la firmeza de una persona que no quería seguir hablando del tema

"¿Vos le pasás 52 mil pesos? ¿Le pagás la obra social?", insistió Cinthia. "Yo cumplo con todo lo que me dice el juzgado", explicó el actor, quien continuó: "Lo que te puedo decir es que yo no voy a hablar porque hay muchas mujeres que miran este programa y no reciben una cifra, y es mucho el dinero que yo paso, y me daría cosa. Yo no voy a hablar más", cerró firme.

Luego a Fernández la tuvo que parar el conductor, porque ella quería seguir preguntando sobre el tema aun con la negativa del entrevistado. "No quiere hablar Cinthia, no quiere hablar, ya está", le dijo el Pollo.

Es evidente que toda la problemática la afecta mucho a Fernández, quien cada vez que puede intenta dejar en claro que todo el esfuerzo que hace ella sola no es gratis.