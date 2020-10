Cinthia Fernández, furiosa con las clases virtuales y con los docentes: "¿Por qué carajo no hacen las tareas en los Zoom?"

Con el debate del regreso a clases en la agenda política, Cinthia Fernández se convirtió en tendencia este lunes luego de mostrar su hartazgo y cansancio por la educación que están recibiendo sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

Las paqueñas hijas de Matías Defederico, como gran parte de los chicos de todo el país, reciben su educación a través de plataformas de videollamadas como Zoom. Allí, se comunican con sus maestros, los cuales a través de un acotado horario intentan enseñarles y les dejan distintas tareas.

Lo cierto es que muchas veces, los problemas que los maestros les dejan a sus alumnos para resolver suelen ser muy complicados, por eso los chicos son constantemente asistidos por sus familiares. En este panorama, Cinthia se mostro cansada y criticó con dureza a los docentes.

A través de las redes sociales, la panelista de LAM aseguró que la está pasando "muy mal" por culpa de la escolaridad de sus tres hijas. "Necesito descargarme porque no voy al psicólogo, no voy a nada. Que alguien me explique por qué carajo no hacen las tareas en los Zoom", se preguntó.

Y cuestionó:. ¿Por qué carajo los Zoom son de media hora? ¿Qué carajo aprenden los pibes en media hora? Claro, después te dan un batallón de libros ¿y quiénes hacen las tareas? Las boludas de las madres”.

Furiosa y con los ojos cubiertos de lágrimas, la modelo sostuvo que se siente muy angustiada por esta situación y criticó la manera en como se plantearon las clases a distancia: "La verdad que tengo ganas de llorar, esto me está haciendo muy mal. ¿A quién más le está haciendo muy mal el tema del colegio?”.

A diferencia de Cinthia, Barbie Vélez puso el grito en el cielo por las clases virtuales, pero se tomó unos segundos para elogiar el trabajo de los docentes. La hija de Nazarena se encuentra conviviendo junto a su pareja, Lucas Rodríguez, la actriz y su hermanito más chico, Thiago.

En ese sentido, reveló que se encarga de ayudar al pequeño con sus tareas que le brindan luego de las clases virtuales vía Zoom. "Las clases virtuales, qué tema... Es insoportable. Les quiero dar un monumento a las profesoras", sostuvo en diálogo con MShow.

Y sumó: "Yo me encargo de las clases de Thiago, de levantarlo temprano para los zooms. Y de que haga la tarea, explicarle todo requiere una paciencia que no puedo creer”. Además, aclaró que no siempre le resulta fácil explicarle algunos temas a su hermanito.

Sin ir más lejos, reveló que tuvo que volver a repasar un tema del colegio que ya se le había olvidado con tal de ayudar a Thiago. "Y además no es lo mismo un profesor. Me ve a mí, que sabe que es mi debilidad, y me dice: ‘No Barbie, estoy cansado’. Me puede, pero también le marco el límite. Además, me había olvidado cómo dividir con dos cifras. Tuve que buscar en YouTube un tutorial para aprender (de nuevo). Es un chino”, sentenció.