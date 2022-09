Cinthia Fernández gastó 100 mil pesos en el supermercado y se indignó: “Mi único vicio es el café de chocolate”

Hace muchos años, Cinthia Fernández entendió que su negocio en los medios de comunicación son los escándalos. Además de ganar enemigos, dinero y fama, las peleas lograron posicionarla en el público y hasta formó parte de una precandidatura a diputada nacional, con un baile en ropa interior frente al Congreso.

Lo cierto es que así como el escándalo con su ex marido Matías Defederico retroalimenta su carrera en la televisión, también supo rearmarse por si los enfrentamientos con el ex futbolista deja de ser una noticia. Por eso, así como hace unas semanas la mamá de Charis, Bella y Francesca contó en Instagram el mal momento que vivió en Punta Cana por la enfermedad de su hija, también cuenta otras intimidades relacionadas a lo amoroso o a lo económico.

Y en ese punto, la bailarina no tuvo inconvenientes en mostrar los últimos gastos que tuvo en la compra en un supermercado. Lo increíble es que lo hace en el momento en el que muchas personas viven debajo de la línea de la pobreza. Desde la pantalla de El Trece, Fernández declaró que el dinero no le alcanza.

Desde el programa Momento D, que conduce Fabián Doman, la panelista lanzó que había gastado una fortuna en una compra y llevó el ticket para corroborarlo. El primero en sorprenderse fue el conductor, que dijo: “Perdón que lo diga, pero 12 tarros de café… ¿No toman mucho café?”. Entonces, la bailarina explicó que había ido al mayorista para abastecerse de varios productos.

Y agregó: “Yo sí tomo mucho, mucho, mucho. Las nenas no. Pero no sabés lo que me dura. Yo desde el año pasado que no compraba café. Aceite tampoco compraba desde el año pasado”. Y siguió:“Al mayorista la última vez fui hace dos meses y gasté 65 mil, 70 mil pesos. Esto hay que prorratearlo por los meses que te dura. Yo compré el bulto de galletitas, el bulto de la salsa para los fideos”.

Por otra parte, sobre la organización de su casa, Cinthia afirmó “Tengo una despensa grande y eso me alcanza para dos meses, pero algunas cosas me duran mucho más. El aceite y el café me duran un montón”. Y al ser cuestionada por una compañera sobre la cantidad de tarros de café, lanzó enojada: “El único vicio que tengo es el café de chocolate, ¿y me lo vas a sacar? ¡No fumo, no chupo!”.

Por supuesto, la bailarina, opositora al Gobierno Nacional y a cualquier otra expresión de corte popular, se quejó por el aumento de precios y volvió a pedir por la dolarización de la economía, un deseo de los sectores opositores desde hace mucho tiempo.

Claro que no es el primer escándalo en lo que va de la semana. En los últimos días, revivió un nuevo enfrentamiento con Defederico y con su ex suegra Analía Frascino, que había cuestionado el modo de vida y los gustos que se suele dar.

Desde Instagram afirmó: “Investigan mi patrimonio. Tengo un Honda Fit y una Mercedes que me regalo mi expareja, cuya compra se efectuó en parte con la venta de mi anterior camioneta, y el 08 fue una tortura que me lo firmara”. Y continuó: “Para información de la señora, era mi plata porque correspondía al valor de 2 autos míos anteriores, que nunca vi la plata de esa venta (uno ganado en lo de Susana y otro comprado cuando no lo conocía a él)”.

Y dijo sobre su casa en el country: “Agrego la mitad de esta casa, que no sé en qué se basan para decir que sale la plata que publican (tremenda desubicación) porque hasta el punto que yo sé nadie vino a tasarla y ustedes agentes inmobiliarios que yo sepa no lo son”. Y sumó: “Casa que propuse poner tanto la mitad de él como la mía a nombre de mis hijas y que nunca más pague nada. Asegurando así sus derechos”.

Por último apuntó contra Defederico: “¿Saben qué contestó el señor? ‘Ni en pedo para que metas un macho ahí adentro como ya metiste antes’ (Por mi ex pareja que ustedes saben que esté muy bien económicamente). Y si hay algo que no necesitaba era vivir de mí, por el contrario, pagaba el colegio de mis hijas, ese macho sin ser padre de ellas”.