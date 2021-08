Cinthia Fernández habló de "prostitución", de "actrices ensobradas" y liquidó a Juana Viale

Todo comenzó cuando Cinthia Fernández confirmó su precandidatura a diputada por el partido UNITE. A partir de ahí, la panelista de LAM comenzó a recibir todo tipo de críticas y cuestionamientos. Primero aparecieron las duras declaraciones de Baby Etchecopar en el programa A la tarde y luego, la bailarina acusó sentirse "juzgada" y hasta "chicaneada" por Juana Viale durante su participación en el programa de Mirtha Legrand.

Furiosa, la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires decidió apuntar contra aquellos que pusieron en duda su capacidad para hacer política e hizo principal hincapié en la nieta de la diva de los almuerzos. "En todos los programas que fui se me cagaron de risa, de hecho en lo de Juana Viale se me cagaron de risa, porque es fácil que te dicten las preguntas y tengas todo anotado en una tablet", disparó.

Y agregó: "Ceferino Reato, que es un periodista con título, también se rió y me dijo que con un problema personal yo no puedo lograr cosas en la Cámara de Diputados". Lejos de conformarse, también apuntó contra Etchecopar: "Hablen de la prostitución del poder, porque él habla un montón y estuvo con todos. Estamos en pelotas por un gobierno que defendió él, antes y después. Son todos prostitutos del poder y me rompen a mí porque subo una foto en tanga", manifestó.

Muy molesta durante el móvil que le brindo a América TV, Cinthia sumó: "Hay un montón de causas por alimentos y siempre se piden los reportes de pagos a la parte que está diciendo que le están debiendo. Hay que crear un sistema express donde las audiencias sean orales, donde los jueces vean a las personas que le deben a los chicos, no a las madres"

La modelo pidió que no la traten de "ignorante por mostrar el culo" en las redes sociales y disparó: "Con este escote te puedo decir lo mismo que entangada. En mis redes sociales hago lo que se me canta y nadie me va a venir a decir qué me tengo que poner y qué no. Si le doy una connotación política (a mis publicaciones), es mi problema porque hay actrices que hacen videos con connotación política y nadie les dice nada, y muchas de esas actrices están ensobradas".

De acuerdo con Cinthia, aquellos que pagan "la prostitución de esas actrices y periodistas que vemos en la primera fila en todos los actos de todos los gobiernos" es el pueblo. Pero lejos de conformarse con su descargo, también volcó su enojo en las redes sociales por su polémica visita a La Noche de Mirtha Legrand, donde se cruzó al aire con Patricia Bullrich. "En todos los programas que fui se me cagaron de risa, de hecho en lo de Juana Viale se me cagaron de risa...", sentenció.

El lanzamiento de la campaña de Cinthia -que prometido "pelear por los derechos de las mujeres, de los chicos de esas mamás que hacen malabares y dan la vida por ellos, y por la minoría de hombres que sufren esta situación"- comenzó con un provocador posteo en Instagram, donde se la pudo ver desnuda y tapada por un texto que dice: "¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mí? ¿O que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar… Vayamos a lo importante".

Rápidamente, el primero en alzar la voz contra la panelista fue Baby Etchecopar, quien repudió: "No creo que la patria en este momento esté para jugar en tanga. Si eso es lo que tiene para proponer… Honestamente, mostrarse desnudo tampoco es mostrar una propuesta. Evidentemente, todos estos son unos chantapufis e imporvisados que quieren llegar para asegurarse un sueldo".