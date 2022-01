Cinthia Fernández impidió que Defederico pueda ver a sus hijas y él la denunció: “¿Esto no es violencia?”

Otro enfrentamiento más. La batalla entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no para. Tras las acusaciones cruzadas por infidelidades con bailarines, maltratos y peleas, esta tarde sumaron un nuevo capítulo, justo el día en que el ex futbolista debía visitar a sus hijas Bella, Charis y Francesca, tal como estipula el régimen de visitas que acordaron en el Juzgado de Familia. Pero Cinthia se negó.

Esta pelea ya lleva varios días y se pone cada vez peor. La bailarina contó que su ex estaba tomando alcohol, y que ella se preocupó mucho por sus hijas porque vio que el futbolista estaba bebiendo, cuando tenía que manejar para traerle a las chicas hasta su casa. Después de eso, Defederico se defendió y hasta dijo que su vida era un calvario por culpa de Fernández y las falsas denuncias que hacía.

El futbolista decidió romper el silencio y realizó varias historias de Instagram donde subió partes de chats con insultos de parte de Cinthia hacia él y varias fotos como pruebas. "Te voy a contestar una por una porque no me voy a callar más y te voy a sacar la careta porque sos una basura de persona", aseguró.



Y el ex futbolista agregó sobre el comportamiento de Cinthia cuando estaba embarazada: "Sí estuve en el nacimiento de Fran. ¿Te acordás que ese día cagaste a trompadas a tu mamá y rompiste bolsa? Mi papá tuvo que venir a cuidar a las gemelas y yo llevar a tu mamá con las valijas porque la echaste a la calle”.

Y finalizó con un chat en el que se puede escuchar fuertes insultos de parte de su ex mujer para con él, en medio de una situación de enojo por algo que había pasado con sus hijas. "Sos un villero, hijo de mil puta, les llega a pasar algo y te juro por Dios que te clavo un cuchillo", decía el audio.

Ahora, a través de un video que publicó en Instagram, el futbolista contó que su ex pareja le impidió pasar al country donde vive para retirar a sus hijas: "Para que vean, acá estoy en la puerta del country de ella. No me dejaron ingresar en mi día con mis hijas. Otra prueba más, para vos", contó.

Y enseguida, agregó que ese comportamiento por parte de la panelista de Nosotros a la Mañana suele repetirse desde que se separaron: "Hoy como tantas otras veces, vuelvo a pasar los días sin ver a mis hijas. Así aguante cumpleaños fiestas, actos del colegio, y miles de cosas más".

A eso le sumó: "No voy a hacer más silencio por respetar a la mamá de mis hijas como lo hice tantos años, porque pensé que siendo indiferente iba a pasar. Le erré. Perdí muchísimo tiempo de mi vida y peor aún dejándome, juzgar por gente que me trataba como a la peor mier... del mundo por el hecho de ella hablar todo lo días mal de mí. No me callo más y voy a luchar como lo hice hasta hoy por mis hijas", continuó.

Para finalizar, Matías agregó: "Y que quede claro una cosa, salgo a mostrar la verdad y defenderme de los acosos televisivos que tuve durante estos cuatro años, sin atacar ni agredir a nadie, solo defender mi verdad y mi vida".

Por otra parte, cansado de la pelea con Cinthia, el ex mediocampista publicó una charla por WhatsApp que tuvo con la madre de sus hijas, en donde habían coordinado que Defederico era el encargado de pasar a buscarlas para llevar a las tres pequeñas a la colonia.

"Ayer quedamos que tienen colonia. Ahora no me deja ingresar a su domicilio a buscar a mis hijas. La guardia no me autorizó por ella. ¿Será por todo lo de ayer?", escribió. Y sumó: "¿Esto no es violencia? Como esta, miles que pasé. No me callo más. Basura. Es mi día con mis hijas".

En el chat se lee que Defederico le dice: "Si las voy a llevar yo, por qué no me dejás entrar (a tu casa). Es mi día y quedamos ayer que las llevaba yo". Entonces, recibió una respuesta por parte de Cinthia unos 20 minutos después: "Hablá con Roberto, mi abogado, por favor". Para finalizar, el ex futbolista sumó: "Ahora tengo que hablar con Roberto, su abogado, para ver a mis hijas. Increíble".