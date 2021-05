Cinthia Fernández le ganó un juicio a Matías Defederico y ahora le tendrá que pagar una gran suma de dinero

Fueron dos años de batalla en la Justicia. Pero, al fin, hubo recompensa. Cinthia Fernández logró que el juez de familia obligara a Matías Defederico a pagarle una gran suma de dinero en concepto de alimentos, que el ex futbolista no depositó por dos años.

Emocionada, la panelista de Los Ángeles de la Mañana se mostró muy emocionada por el fallo de la Justicia, que embargará el dinero de las cuentas de Defederico, hasta llegar a la suma indicada. En el programa, la bailarina contó: "Me acaba de mandar una foto mi abogado, Bernardo Béccar Varela, para contarme. No estoy muy al tanto de los detalles porque salió 8.44. Se hizo firme la sentencia".

Y agregó: "Hace 2 años que mantengo todo yo, él me pasa algo mínimo de lo acordado... yo podría sacarle el auto, prohibir su salida del país pero no lo hago, no me interesa. Yo lo único que quiero es que la casa quede para mis hijas, actualmente es mitad de cada uno por lo que voy a pedir que el embargo sea sobre su parte".

Por otra parte, Fernández le dedicó unas palabras a Martín Baclini, su ex novio: "Quiero decir que el mérito es de Martín. Yo no estoy en pareja con él, pero se lo quiero agradecer muchísimo. Él me ayudó mucho y fue quien me puso a Bernardo Beccar Varela, a quien también le agradezco".

Por otra parte, la madre de las mellizas Bella y Charis (7), y de Francesca Defederico (6) aseguró: “Me largué a llorar como una boluda, y lo digo y me emociono. Porque es muy difícil todos los meses. No es que lloro por la guita, yo laburo y no me falta nada, gracias a Dios. No paro de laburar, y es un esfuerzo muy grande mío”.

Y sumó: “También por la crítica de ‘ésta está mintiendo, lo quiere vivir’. Y no, en realidad es lo que corresponde y lo que está firmado… Y para mí es un gran alivio. Aparte, yo nunca lo viví, cuando nos casamos tenía mi plata”.

También dijo: “Por fin una buena. Estaba justo con mi vieja, que la llevaba al trabajo, fue ‘wow’, me desahogué. Y cuando se bajó del auto me largué a llorar. Porque delante de ella no iba a llorar, y lloro de emoción, de felicidad. Para mí es un alivio, estoy agradecida de que la Justicia haya manifestado que era lo que correspondía, porque no pedía nada de más, simplemente lo que firmé”.

Ante la buena noticia, el empresario dijo sobre el agradecimiento público de su ex pareja: "Soy muy respetuoso de Cinthia y de Matías. Con respecto al agradecimiento, valoro mucho sus palabras hacia mi persona". Y completó: "Siempre estoy en contacto con ella y las tres nenas desde el día 1. Es una relación muy especial y muy linda... Ellas tres son todo lo que está bien en esta vida".

Hace un tiempo, Cinthia denunció mediáticamente al padre de sus hijas por violencia de género: “Una noche volvió a las ocho de la mañana, totalmente borracho, en un estado que acostumbraba a verlo. Le pregunté que dónde había estado, una pregunta normal en una familia, que era lo que yo pretendía. Agresivo, me respondió ‘no me rompas las bo…, que no me jodás’. Insistí y se tiró a la cama porque no se podía mantener en pie”.

“Yo le agarré el teléfono para saber dónde había estado, y él como pudo se levantó. Yo me encerré en el baño, él empezó a las patadas contra la puerta y entró mientras yo trataba de ver qué tenía en el celular. Entonces, me sacó el teléfono de la mano y lo estalló contra el piso. ‘¿Esto querías ver hija de p…? Ahí está, míralo ahora’. Después de tirarlo me agarró del cuello, me levantó contra la pared y sentía que me iba a morir. Lo único en que pensaba era que ojalá Olga entrara a la habitación con mis hijas y no lo dejara pasar”, relató la bailarina.

Y recordó: “En un momento de verdad pensaba que me moría porque no podía respirar. Cuando se ve que él se dio cuenta, o yo cambié de color en el semblante mientras le hacía señas con las manos, me soltó y caí de rodillas al piso. Entonces, me agarró del cuello y me puso la rodilla en la espalda. Mi cara quedó apoyada contra el piso, mientras me decía ‘ahí tenés, hija de pu…’. Salí del baño para la habitación y me tiró contra la cama. Ahí mi dedo del pie se enganchó con el acolchado y se dio totalmente vuelta. No entienden el dolor que sentí en ese momento, empecé a gritar”.

"Cuando ful al hospital de Arica fue por este ataque, fui a las cuatro de la madrugada. No saben lo que fue, no podía pisar del dolor. Yo esperé a que él se durmiera porque tenía miedo de que hiciera algo, siempre pensando en mis hijas. Por eso, le dije a Olga que agarre un cuchillo y se encierre en la habitación con las nenas y que no salga por nada del mundo. Me fui sola, no tenía obra social, le saqué plata a él de la billetera porque tampoco tenía plata. Fui a hacerme una placa, que cuando volví a Buenos Aires le dije a Olga que se las llevara a su casa porque si él las veía me mataba, porque eso era una prueba", explicó Fernández.

"Fue muy traumático, porque al día siguiente fui a la agencia de viajes, pero no tenía manera de cambiar los pasajes de vuelta porque es algo que arregla el club con la agencia. Fue una desesperación absoluta, porque éramos las tres nenas, Olga y yo, y claramente no tenía los 6.000 dólares. Y estaba presa, no me podía ir", concluyó Cinthia, sobre el hecho que ocurrió en 2016, en Chile.