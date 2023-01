Cinthia Fernández mostró su nueva camioneta de 22 millones de pesos, la criticaron y se enojó: “Me rompo el culo”

Una vez más, Cinthia Fernández está en el ojo de la tormenta. Y otra vez recibió cientos de críticas. Es que mientras la bailarina asegura que el dinero no le alcanza, se queja por la inflación y lamenta que en breve podría quedarse sin trabajo porque Nosotros a la mañana será levantado de la grilla de El Trece, mostró en redes sociales su nueva adquisición: una nueva camioneta valuada en 22 millones de pesos.

Su nuevo lujo apareció en una de sus historias de Instagram. “Me voy a manejar porque hoy saco la visa”, contó la panelista desde el garaje de su casona, mientras de fondo se veía el nuevo vehículo. Según lo que pudieron ver los usuarios, se trata de una camioneta Toyota SW4 Sr. Por la patente se nota nuevo modelo. El mismo vehículo en 2023 tiene un valor aproximado de 59 mil dólares, según la cotización del dólar ilegal superaría los 22 millones pesos.

Luego de que eso saliera a la luz, las críticas contra Cinthia se multiplicaron. Sobre todo porque la bailarina suele mostrar en redes sociales lo que sufre porque el dinero no le alcanza o porque su ex marido y padre de sus tres hijas, Matías Defederico no le pasa la cuota alimentaria que corresponde.

“Te hacés la pobre y sos multimillonaria”, “Dejá de hacerte la que no tenés para comer” o “¿No era que no te alcanza, Cin? ¿Quién te pagó esa camioneta?” fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las redes de Fernández. Por eso, ella se enojó y salió al cruce de todos.

"Creo que voy a terminar accionando legalmente por le persecución constante de un medio de comunicación, que no voy a mencionar", dijo Cinthia, en obvia referencia a una web que la castigó sin razones por ser dueña de un vehículo y mostrarlo en su cuenta de Instagram.

Y continuó, con mucho enojo: "Es loco porque me mencionan para hacer notas y tener más clicks, maliciosamente. Hacen notas de mi patrimonio. Quédense tranquilos que mi vida es gracias a que me rompo el culo laburando y no le debo nada a nadie". Por último, lanzó una amenaza: "Me puedo enojar mucho y, además de accionar legalmente, voy ejercer mi profesión de panelista. Yo que ustedes no sé si me animaría a ser tan maliciosos en sus publicaciones con tal de obtener un click. ¡Ojo con eso!".

Claro que muchos le volvieron a recordar algunos de sus posteos en donde se queja de que el dinero no le alcanza y le marcaron las contradicciones. Es que en septiembre, Cinthia había mostrado en sus redes la cantidad de dinero que había gastado durante una compra en el supermercado.

La panelista lanzó que había gastado una fortuna en una compra y llevó el ticket para corroborarlo. El gasto había superado los 100 mil pesos. Entonces, dijo: “Yo desde el año pasado que no compraba café. Aceite tampoco compraba desde el año pasado, Al mayorista la última vez fui hace dos meses y gasté 65 mil, 70 mil pesos. Esto hay que prorratearlo por los meses que te dura. Yo compré el bulto de galletitas, el bulto de la salsa para los fideos”.

Por otra parte, sobre la organización de su casa, Cinthia afirmó “Tengo una despensa grande y eso me alcanza para dos meses, pero algunas cosas me duran mucho más. El aceite y el café me duran un montón. El único vicio que tengo es el café de chocolate, ¿y me lo vas a sacar? ¡No fumo, no chupo!”.

En ese contexto, también había dicho al ser criticada por sus gastos: “Investigan mi patrimonio. Tengo un Honda Fit y una Mercedes que me regalo mi expareja, cuya compra se efectuó en parte con la venta de mi anterior camioneta, y el 08 fue una tortura que me lo firmara. Para información de la señora, era mi plata porque correspondía al valor de 2 autos míos anteriores, que nunca vi la plata de esa venta (uno ganado en lo de Susana y otro comprado cuando no lo conocía a él)”.