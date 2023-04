Cinthia Fernández promocionó un viaje de la agencia Felgueres y fue estafada: "Tenía toda la ilusión"

La semana pasada trascendió el drama de cientos de pasajeros que denunciaron haber sido estafados por la agencia Turismo Felgueres, la cual vendía paquetes con destino a países de Europa y Asia, y después dejaba de responder los teléfonos y contestar los mensajes por WhatsApp. Entre los damnificados se encuentran cientos de personas que denuncian que fueron víctimas de Gerardo Berra, el dueño de la empresa en Argentina, y quien desapareció repentinamente sin dejar rastro. Incluso, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación informó que también denunciará penalmente a la agencia cuya estafa -se estima- puede llegar a los 500 millones de pesos.

Entre las víctimas también se encuentran varios famosos, entre ellos Cinthia Fernández. La bailarina utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que la agencia de viajes la estafó con un viaje a Disney en 2020, cuando realizó un sorteo en sus redes sociales para que uno de sus seguidores pudiera ganarse un paquete con todo incluido a la casa de Mickey Mouse, ubicada en Orlando, Florida, Estados Unidos.

A cambio de la "publicidad", la bailarina iba a conseguir a modo de canje un viaje todo pago por la agencia de Berra a Disney con sus hijas. Sin embargo, Turismo Felgueres no cumplió con su compromiso y, como le ocurrió a otros cientos de pasajeros, desapareció sin dar respuesta. “Me enteré por las noticias de que la empresa con la que yo trabajé, y a la cual le compré pasajes como los de Punta Cana, estafó a miles de personas y las dejaron varadas", dijo.

Además de confirmar que el dueño de la agencia sigue "prófugo”, señaló que desde la fraudulenta agencia “desaparecieron” cuando inició con sus reclamos, ya que cuando intentó comunicarse nadie pudo responderle. “Tenía toda la ilusión del mundo, no me iba a ir este año por una cuestión de alturas, porque Franchu es muy chiquitita. Íbamos a esperar dos o tres años más, o como regalo de 15 para las niñas”, explicó.

En ese sentido, la modelo que su único vínculo "laboral" con la agencia fue aquel sorteo. “Trabajé para eso, era como sortear un auto”, dijo. “Le escribí un montón de mensajes, a él y a su novia Agustina que estaba encargada de todo lo mío, pero desaparecieron. No solo estafaron a las personas, sino que también me quedé sin mi viaje a Disney, era mi sueño porque no conozco y mis hijas tampoco”, agregó.

Cinthia se mostró con "bronca" y afirmó que, de todas formas, llevará a sus hijas a Disney. "No me importa porque voy a ir igual. Voy a laburar como acostumbro toda mi vida. Se me rompió el corazón y la ilusión, pero lo voy a lograr”, cerró. Todo comenzó cuando un grupo de personas se presentó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para realizar el trámite previo a despegar y Turkish Airlines les anunció que no estaban registrados.

En Ezeiza les confirmaron que ninguno de sus pasajes tenía reserva por parte de Felgueres. De hecho, los compradores de los paquetes notaron que jamás habían recibido en sus casillas de correo electrónico el número de pasaje. Cuando quisieron respuestas por parte de la agencia de turismo, se los volvió una tarea imposible.

De inmediato, las quejas se hicieron sentir en las redes sociales. Desde mediados de 2020, Turismo Felgueres se había vuelto en uno de los sitios favoritos de aquellas familias que querían viajar al exterior. El motivo era simple: precios a la mitad que en cualquier otro lado, hoteles gratis y hasta grandes descuentos si se paga todo en efectivo.

Para colmo, la fama de la agencia iba in crescendo. A la infinidad de publicidad en distintos medios, también aparecían entrevistas a su dueño Gerardo Berra, mexicano y de 28 años, cuyo nombra completa es Mario Gerardo Berra Rojo, quien se presentaba como CEO y Co-founder. En esas notas, su empresa era tildada como un “éxito” por su imparable y rápido crecimiento.

El reportaje en el Diario La Nación, por dar un ejemplo, fue titulado como “Caso de éxito. Conocé la empresa de turismo que sacó provecho de la crisis”. Por supuesto, salió en la sección content lab del periódico, es decir que era contenido pago. Una publicidad encubierta o lo que se suele llamar “publinota”.

Desde Aviabue también explicaron: “Captó a viajeros a los que les ofrecía paquetes por valores muy por debajo de la media. En algunos casos, ofrecían un 2x1 si pagabas en efectivo, otros planes eran 50% más baratos que los precios de la competencia. También lo extraño era que ofrecían viajes para dentro de dos años o más. Comprabas en 2021 para viajar en 2023 o 2024. Los pasajes aéreos internacionales se pueden emitir máximo 11 meses a futuro, no más.

Por eso era imposible saber los valores de un pasaje para dentro de dos años”. Uno de esos aseguraba que los damnificados de la agencia turismo Felgueres señalaron que entre los vendedores había familiares de Nico Occhiato y que los dueños de Felgueres tenían una parte de la sociedad de Luzu TV. Los estafados también aseguraban que la prima de Occhiato era subgerente de ventas de turismo Felgueres y que, de un día para el otro, borró su Linkedin.

Es que el vínculo entre la agencia de turismo y la productora de Nicolás Ochiatto es muy cercano. Además de los familiares del ex de Flor Vigna que ocupaban cargos en la empresa, fue Felgueres quien pagó los viajes de todos los intengrantes de Luzu TV al Mundial de Qatar 2022, en donde estuvieron más de 40 días. Y también la agencia que llevó de viaje a Ochiatto y al resto de las figuras por distintas partes del mundo.

De acuerdo a lo calculado por la ONG Defendamos Buenos Aires, en conjunto con el Estudio Jurídico Miglino y Abogados que defiende a los damnificados, los daños por estas presuntas estafas ascienden a 500 millones de pesos. "Turismo Felgueres cobró a más de 250 personas paquetes. Sin embargo, todos los viajes fueron cancelados y comienzan los reclamos judiciales", se lee en el informe elaborado en conjunto por la ONG y los abogados.