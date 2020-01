Cinthia Fernández ahora lloró de alegría: recuperó los dólares y los documentos que le robaron

Luego de haber denunciado que le habían robado sus ahorros en un supermercado, Cinthia Fernández reveló en las últimas horas que una familia encontró su billetera con los documentos y con los dólares que tenía dentro.

"Hay gente buena en el mundo, y gracias a todos los que me conocen y se preocuparon porque en las malas se nota quiénes están", aseguró la bailarina, quien además este martes regresó a Los Ángeles de la Mañana, donde trabaja como panelista, después de haber dicho que quería renunciar.

Según indicó Fernández, el domingo a la tarde fue hasta el supermercado Jumbo de Escobar, y mientras subía las bolsas a su auto, dejó su cartera apoyada en el carrito de compras. Cuando quiso buscar su billetera, se dio cuenta que alguien se la había sacado de su bolso, y por eso mismo salió a pedir ayuda en sus redes sociales, ya que había perdido una importante suma en dólares.

Entre lágrimas, la morocha indicó que se trataba de los ahorros que había juntado en los últimos meses, y que los tenía encima porque necesitaba cambiar el dinero para usarlo. "Los dólares fueron denunciados, así que no los van a poder usar. Les pido que por favor me lo devuelvan y me lo dejen acá, en el Jumbo. Yo les doy recompensa. Pero necesito ese dinero porque eran los ahorros que tenía con mucho esfuerzo. Por favor, ayúdenme”, había pedido a través de Instagram.

Luego de que el video recorriera las redes sociales y los portales de noticias, en la noche del lunes una familia sorprendió a la panelista cuando se presentaron en el country donde ella vive para devolverle la billetera con la plata y los documentos intactos.

"Son las 9.30 y me acaban de devolver las cosas y estoy muy feliz", dijo en un video que compartió en sus historias de Instagram, y aclaró que la familia no tenía redes sociales y que se enteraron tarde de que ella buscaba su billetera.

Ya un poco más tranquila, este martes la bailarina regresó al programa Los Ángeles de la Mañana, donde trabaja como panelista, luego de haber anunciado que tenía pensado renunciar. Sobre esto, la mamá de Charis, Bella y Francesca comentó que había sentido que sus compañeros se burlaron de lo que le había pasado y que por eso no tenía ganas de seguir.

"Me reventó ayer que decían que buscaba contención de Martín (Baclini) y yo no busco contención de nada", sostuvo y aclaró que en realidad necesitaba hablar con su ex porque había sido él quien le había comprado los dólares, y para poder denunciarlos, necesitaba saber en que banco los había comprado.

"Simplemente le pregunté eso y no hablé más. Para los boludos que mienten, no hablamos más de nada de nada", sumó Fernández y además contó que Baclini la había bloqueado de Whatsapp porque durante el fin de semana habían discutido, luego de que él saliera a comer con Luciana Salazar en Punta del Este, donde ambos vacacionan.

En cuanto al recupero de la plata, la bailarina afirmó que el lunes a la noche la llamaron desde la guardia del country donde vive para decirle que había una familia que quería devolverle sus cosas. Al salir hasta la puerta, se encontró con un hombre que le explicó que su mujer fue a agarrar un carrito en el supermercado, y que a simple vista encontró la billetera.

"Es gente muy honesta, y me pidieron que no querían aparecer en ninguna red social. Viven en el country al lado mío, así que le voy a llevar juguetes a los chicos. No me quisieron aceptar plata, que es lo menos que podía hacer", comentó por último sobre el tema.