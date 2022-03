Cinthia Fernandez reveló por qué su hija menor no quiere dormir en la casa de Defederico

Cinthia Fernández es una mujer picante y sin pelos en la lengua. Ya hace un tiempo bastante largo que la ex Ángelita es el centro de la polémica en cada programa en el que trabaja, sobre todo, cuando habla de su ex el jugador Matías Defederico y padre de Charis, Bella y Francesca, las hijas de ambos. Esta vez fue el turno de responder preguntas en las redes sociales, más precisamente en Instagram.

Fernandez, ávida usuaria de la aplicación, comenzó con sus 10 #cinthiaresponde y empezaron las inquietudes de sus seguidores. La primera fue: "¿Por qué van siempre las gemelas nada más con el padre?”. Sus seguidores habían notado que su hija menor nunca aparecía en las fotos del ex jugador de Huracán. Luego ella respondió: “Cualquiera de mis hijas es libre de decidir si se sienten cómodas o no. Y hace poco, pasó una situación donde ella decidió que no se queda a dormir más, hasta que vuelva a tener ganas de hacerlo. Así va a ser siempre con todas”.

Tanto la influencer del fitness como su ex marido siempre se sacan fotos con sus hijas y muestran situaciones que viven con las pequeñas. La vedette también aseguró que primero siempre están sus hijas y que las decisiones propias que cada uno de ellas tome serán aceptadas y respetadas. "Cuando la menor pida volver de su papá, irá", señaló la panelista. Haciendo referencia a la relación actual con Defederico, Cinthia fue lapidaria: “cada vez peor”, fue la respuesta a una follower.

En enero, Cinthia había dedicado otro posteo contra su ex. Aunque recibió miles de críticas. Fernández publicó una foto del ticket de compra en el mercado y lo comparó con el comprobante del depósito que le hizo su ex marido por la cuota alimentaria para sus tres hijas. En la factura de compra se leía que había gastado $58.480,22, pero por los descuentos del día, terminó pagando $57.519,13.

A eso le sumó varias frases a modo de queja y escribió: “Sin carne, sin artículos de limpieza, sin verduras gasté esto… Todo lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera”. Y completó: “Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan, total para los incumplidores y algunos jueves los chicos viven del aire. Y encima (tengo) que aguantar que me difamen y violenten”.

Y fue en ese instante en el que llegó el palazo para Defederico porque junto al ticket, Cinthia fotografió el comprobante de la cuota alimentaria, depositada el 10 de enero. “No me alcanza, viejo, ni para el super”, escribió la bailarina. Y finalizó con una dura acusación contra su ex pareja: “Y dice que son $40 mil para la cuota y $15 mil para la obra social, que sale $36 mil. Y que me quitó de su débito (claramente porque eran más de $15 mil)”.