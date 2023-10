Cinthia Fernández revivió la pelea con Luciana Salazar: "Estaría bueno que dé unos tips para..."

Lo que parecía terminado, se volvió a encender: Cinthia Fernández revivió su pelea con Luciana Salazar y la destrozó por querer indagar sobre el poderío económico de la modelo y cómo hace para mantener la vida de lujos que sostiene sin trabajar y solo viviendo, supuestamente, a base de sus redes sociales. “Yo no soy boluda”, lanzó.

Donde se puede tirar leña al fuego y generar conflicto o pelea, la reina de las discusiones con cualquier persona que se le cruce, va a estar presente. Es que Cinthia siempre se demostró de la misma manera: frontal, problemática y sin importar el qué dirán. Por supuesto que tiene un prontuario de antecedentes con peleas en lugares, ya sea con compañeros, con colegas e incluso con su ex pareja con quien mantienen la peor de las relaciones. Pero, si hay alguien a quien tiene alquilada es a la mismísima Salazar. ¡Basta, chicas!

El conflicto comenzó años atrás por un motivo insólito: celos y toxicidad. Mientras que ella se encontraba dentro de una relación amorosa con Martín Baclini,el empresario, a la par, era amigo íntimo de Luciana, algo que a Cinthia no le caía para nada bien. ¿Había onda? Nunca se supo e incluso siempre que pudieron lo negaron, pero la mamá de Charis, Bella y Francesa fulminó siempre que pudo la existencia de esa amistad.

El problema, según la ex pareja de Matías Defederico, era que Baclini y Salazar se juntaban a cenar, salían a bailar juntos y hacían planes como cualquier amistad pero algo no le cerraba porque intuía que la modelo quería tirarle onda a quien era su novio. A pesar de las rotundas negaciones, culminó creyéndose esa pelea y no sólo que hizo destrozar esa amistad, sino que también le declaró la guerra a quien hoy es su archienemiga.

Cuando parecía que el fuego se había apagado y que por fin no iban a volver a cruzarse porque ambas ya se encuentran en situaciones completamente distintas, Cinthia volvió a la carga de la manera menos pensada: apuntó otra vez contra la madre de Matilda mientras se emitía el programa en donde ella es panelista y la acusó de no tener justificaciones para obtener la cantidad de plata que mantiene.

El tema se llevó a colación y ella no dejó pasar la oportunidad para aniquilarla. “Yo he recibido varias cartas documento de la señora que me las he pasado por donde no me da el sol”, lanzó en primera instancia. Es que claro, cuando ambas compartían la pista del Bailando y Cinthia se ponía sumamente intensa con el tema de los celos, a Salazar no le quedó otra opción que demandarla por mentiras y daños a su persona.

“Me parece que esto de tener canje de abogado le hace mal, porque es como que manda cartas documento porque uno opina que no te gusta sus cosas. No te gusta el laburo, por ejemplo. Porque a mí no me parece talentosa, no me parece carismática, y es todo igual”, detalló sin pelos en la lengua.

Y en ese entonces, hizo mención a la pregunta que le hizo Mirtha Legrand a “Lulipop” cuando le consultó de qué vive, ya que lleva una vida de lujos sin trabajar. “Ahora no estoy trabajando y vivo mis ahorros”, respondió en su momento. Abrazada a esa respuesta, Fernández retrucó de modo sarcástica pidiéndole que le pase sus “tips” para poder vivir así.

“De verdad, necesitaría entender la economía para que me pasen algunos tips, porque no puedo entender dónde vive, cómo paga el alquiler, cómo viaja tanto”, indicó. Mientras tanto, Horacio Cabak agregó el dato de que hasta principios del 2021 trabajó en Polémica en el Bar y que quizás hoy vive de aquellos sueldos. “Vos sabes los sueldos de ahí… pueden diferir un poco”, resaltó la bailarina.

“También vive de sus redes sociales”, marcó el conductor, algo que hizo sacar totalmente de quicio a la ex candidata a Diputada. “¡Dejame de joder! ¡Dejame de joder!”, explotó Cinthia. “¡Tengo muchos años en las redes y sé lo que se gana! Tengo 80 kioscos en redes y no tengo ese nivel de vida. ¡Por favor!”, agregó y terminó completamente enojada: “¡Tengo cara de boluda, pero no soy boluda!”.