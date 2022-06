Cinthia Fernández rompió en llanto en medio de su guerra con Defederico: "Todo vuelve"

La guerra mediática y judicial entre Matías Defederico y Cinthia Fernández parece no tener fin y sigue sumando capítulos, aunque a muchos les sorprenda. El principal reclamo de la panelista sigue siendo la cuota alimentaria de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. "Él nunca tiene trabajo, nunca tiene nada. Él dice que va a pagar (lo que debe). Mientras tanto la boluda que paga soy yo... Él me pasa 40 mil pesos y me pasaba la obra social hasta el día de hoy. Yo entiendo que hay gente que vive con 40 mil pesos, divino, pero con mi realidad, no es lo que yo firmé", había contado tiempo atrás la morocha en uno de sus reiterados descargos.

El acuerdo que firmaron hace tiempo ya tiene, en efecto, una cláusula de ajuste por inflación y ese es el monto que Defederico debería transferirle a la bailarina. Y claro está, no lo hace. Al momento de establecer la cuota alimentaria, la cifra era de 80 mil pesos; monto total que pagó los primeros tres meses. Pero si bien es cierto que el futbolista nunca dejó de pasarle dinero a la madre de sus hijas, no abonó el monto que se fue actualizando por la inflación, lo que generó un desfasaje que se incrementa mes a mes. De hecho, Defederico no sólo no cumplió con el pago total, sino que además lo bajó primero a 60 mil y luego a 40 mil; 40 menos de la cifra inicial acordada.

La última cuota que le abonó el ex Independiente a la panelista por la cuota alimentaria fue de sólo 55 mil pesos. Hoy la cuota está fijada por la justicia en 140 mil pesos. Entonces, como respuesta a ella y siempre a través de redes sociales, el padre de Bella, Charis y Francesca le contestó que ella se dedica a impedir que pueda ver a las nenas. “No solo no aporta lo que tiene que aportar, sino que además es un violento. Me pasa 55 mil pesos, a razón de $17 mil por cada nena. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir. Si no tenés guita, andá a laburar más como hago yo que tengo tres laburos", se había defendido Cinthia días atrás.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero en las últimas horas, la morocha compartió un video donde se la ve sumamente angustiada, a moco tendido, y de alguna manera deseándole el mal a su ex. "No fue un buen día hoy, estoy un poquito cansada. Fue un día difícil, pensar que algunos se merecen que la vida los castigue un montón y no pasa...Ayer a la noche desaparecí, no volví, porque con la neblina que había, con el auto venía a dos por hora y encima en Panamericana hubo un accidente...Hay tanto HDP que no le vuelve, que anda suelto por la vida como si nada....pero todo en algún momento vuelve", lanzó en un breve video que compartió en las redes sociales para sus seguidores.

Recordemos que a poco de que se celebre el Día del Padre, Cinthia le dedicó una canción a Defederico en la que lo trata de “ausente y cobarde”, además de “moroso”. Por otro lado, lo acusó de “estar para la foto” y “no ayudar con nada” con respecto a la educación y crianza de Charis, Bella y Francesca.

“Para vos, que sos padre un día al año pero hoy te vas a emocionar en Facebook hablando de tu hijo. Con amor, eh”, comienza el tema que la bailarina le dedicó a su ex en las redes sociales y luego sigue: “Dejá de hacerte el padre cariñoso que lo que sos es un padre moroso. Tenés tatuados los nombres de tus hijos y no querés pagar sus gastos fijos”.

La canción continúa: “Ahorrate en Facebook la poesía innecesaria, mejor pagá la cuota alimentaria. Y si tu hijo es lo más lindo de tu vida, pagá el colegio y la comida que el chico vive, se viste y come y no se mantiene con emoticones”. Respecto al regalo, cerró: “No sé qué darte el día del padre a vos que sos ausente y cobarde. Te regalamos sin remordimientos una demanda por alimentos. Mañana lunes te mando un regalo sorpresa que es una taza puntada que hizo el nene en el jardín”.