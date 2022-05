Cinthia Fernández se comparó con la ex de Paulo Londra y volvió a liquidar a Defederico

La historia sobre la batalla judicial de Paulo Londra y Rocío Moreno salió a la luz hace dos meses. Ella quedó a cargo de sus dos hijas, Isabella, de un año y medio, y Francesca, de apenas dos meses, y su ex no le pasaba ni un peso de cuota alimentaria. Tampoco pagaba la prepaga, ni se hacía cargo del alquiler de la casa donde vivían las niñas.

Todo cambió luego de la incansable lucho de Moreno. Tras un durísima pelea en los Tribunales de Familia de Córdoba, la joven logró un acuerdo con el cantante, que es multimillonario y solo le había dado una tarje de crédito en la que cargaba entre 15 y 20 mil pesos por semana.

En ese sentido, Ana Rosenfeld detalló que el arreglo por alimentos había sido muy beneficioso. Aunque no deslizó la cifra en público sino que le pasó todos los datos a su jefe televisivo, es decir, a Ángel de Brito, el conductor de LAM, que detalló todo en las redes sociales.

En apenas en tuit, De Brito contó que Moreno recibirá de parte de Londra 450 mil pesos mensuales. Además Londra deberá pagar la prepaga de las tres y la cuota del colegio cuando corresponda. Por otro lado, deberá hacerse cargo de pagar un auto a su ex y de cubrir los cotos mensuales y el combustible del mismo. También deberá comprarles o alquilar una vivienda que ella quiera y pagar los impuestos. También deberá hacerse cargo de la cuota mensual del banco de células madres, que contrataron por si las pequeñas tienen algún problema de salud en el futuro.

En el medio de todo eso,protagonizaron otro enfrentamiento público. Pero, ¿qué tienen que ver Londra y su ex con la panelista y el ex futbolista? Nada. Pero todo tienen que ver con todo en el mundo del espectáculo. Y a continuación quedará demostrado.

Hace pocas horas, Fernández acusó a su ex y padres de sus tres hijas, Matías Defederico, de pagarle por la cuota alimentaria sólo 55 mil pesos por mes. Entonces, como respuesta a ella y siempre a través de redes sociales, el padre Bella, Charis y Francesca le contestó que ella se dedica a impedir que pueda ver a las nenas.

En un video, el ex futbolista de Huracán relató: "Estoy en la puerta del colegio. Hoy es martes, me toca a mí, son mis días con mis hijas y nuevamente las retiraron antes”. Entonces, acusó a Fernández: “El viernes pasado, que también es mi día, me pasó lo mismo. El viernes tuve que denunciar, ahora estoy yendo nuevamente a la comisaría a denunciar porque ya hace quince días que no veo a mis hijas. Los días míos me las retiran antes".

Por supuesto, esa acusación se dio después de otra denuncia mediática de la bailarina, quien aseguró que su ex marido violo la medida de restricción cautelar que le impedía ingresar al barrio privado donde vive y en el cual sus hijas practican deportes. "Violento, golpeador, deudor, mala persona, ser deplorable si los hay en la Tierra. Todo vuelve", escribió Fernández en Instagram y Twitter.

Ahora surgió otra nueva pelea por parte de Cinthia. Y todo surgió después de que De Brito utilizara su cuenta de Twitter para dar los detalles del acuerdo de Londra y de Moreno. En ese sentido, el conductor publicó la siguiente información: “Acuerdo Londra~Moreno $450.000 + Todos los ítems detallados: casa, impuestos de la casa, auto, obra social de las 2 nenas y la madre, banco de células madres, colegio y actividades extras”.

Fue entonces que una seguidora de De Brito recordó los problemas de la bailarina. “Y después la matan a Cinthia Fernández porque el padre de las nenas les pasa 55 mil pesos por mes y son tres”, escribió. A ese posteo, se le sumó el de otra tuitera anónima que le respondió: “No podés comparar lo que gana Londra, genera millones y millones de dólares permanentemente. Es un vuelto para él eso. El ex de Cinthia no pasa caprichosamente $55.000, la suma la fijó la Justicia de acuerdo a sus ingresos. No se casó con Messi, se casó con un tipo clase media”.

Ese último tuit desató la furia de Cinthia, que por supuesto no se caracteriza por tener paciencia. “Ahí está cuando hablan al pedo”, le espetó a la tuitera y continuó: “Señora, la Justicia estableció 140 lucas y él pasa 55 ¿De qué habla? Cállese por favor. Vacaciones en avión, comidas afuera todos los días, se compró una casa, negocio, auto después de separado. Vamos, cállese”. Por ahora, Defederico no le respondió. Pero ella se había de destrozarlo un par de días antes.

En un programa de televisión, Cinthia lanzó: “No solo no aporta lo que tiene que aportar, sino que además es un violento. Me pasa 55 mil pesos, a razón de $17 mil por cada nena. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir". Y finalizó: “Si no tenés guita, andá a laburar más como hago yo que tengo tres laburos. Y si así no te alcanza, si no tenés plata, al menos no rompas las pelotas”.