La furia de Cinthia Fernández con las enfermeras de su hija: “Inadmisible”

Hace varios meses, Cinthia Fernández organizó una linda sorpresa para sus hijas Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Matías Defederico. Primero estuvieron de descanso en Bariloche pero, a la semana siguiente, y sin decir nada, se dirigieron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Las nenas recién se enteraron que irían a República Dominicana cuando llegaron al aeropuerto. La alegría fue gigante para las tres pequeñas durante el Día de las Infancias.

Por eso, antes de subir al avión rumbo a Punta Cana, celebraron con una cena en una casa de comidas rápidas con una abundante cena que constó de hamburguesas y papas fritas. Después de eso, solo queda espacio para la diversión. Pero todo falló.

El avión llevaba una hora de vuelo, cuando Francesca, la más chiquita, comenzó a vomitar y sentir un fuerte dolor de panza. La nena de siete años se descompensó de tal manera que fue atendida arriba del avión. Pero siguió mal en la escala. De hecho, Cinthia debió comprarle ropa nueva porque se había ensuciado la que llevaba. Comenzaba una pesadilla.

En el segundo vuelo, tras la conexión, el cuadro de Francesca empeoró una vez que se instalaron en el hotel. Preocupada, con su hija deshidratada aunque le había dado bebidas isotónicas, decidió llevarla a una clínica. La nena quedó internada de inmediato por “un cuadro de gastroenteritis aguda y deshidratación”.

Desde hace 48 horas, la salud de Francesca sigue delicada. Los médicos de Punta Cana, adonde las otras dos hijas de Cinthia están acompañadas por Johana, su abuela, le dijeron que encontraron una bacteria en su sistema, que ingresó por una hamburguesa en mal estado o mal cocinada.

"Nos bajamos y en la escala vomitó cuatro veces. En el otro vuelo siguió vomitando. En la camioneta que nos llevaba al hotel se vomitó entera, ya era agua. Le daban una tapita de agua y lo vomitaba entero. Ya no sabíamos qué hacer", contó Cinthia en conversación con Momento D, el programa donde trabaja.

Por su parte, Defederico, que estuvo en comunicación con su ex y la pequeña, afirmó: "Se intoxicó con algo que comió antes de subirse al avión y llegó deshidratada allá. Pobrecita, y por eso la tuvieron que internar. Se va a poner bien. Es más, le dije a Cinthia que cualquier cosa yo viajaba pero creemos que justo le agarró arriba del avión, que fueron diez horas, y que eso provocó la deshidratación”.

Un nuevo drama

Pero ahora, la bailarina y su hija enfrentan un nuevo problema. Según contó Pampito, el panelista de Carmen Barbieri, los médicos no entendían porque la pequeña no mejoraba. "En la clínica hubo un problema. ¿Por qué no mejoraba la nena? Porque las enfermeras se habían olvidado de darle el medicamento a la nena”, afirmó.

Y completó: “Decí que Cinthia pregunta todo y está en todos los detalles. Y cuando baja la médica, le dice '¿qué pasa que no mejora?'. Le explica todo a la médica, y la médica y le dice ‘se olvidaron las enfermeras de darle el medicamento a la nena’”.

Enojada, tras una durísima discusión con las autoridades de la clínica, Cinthia volvió a sus redes sociales para volcar las sensaciones que la invadieron tras el nuevo inconveniente. En una historia, escribió: “Inadmisible. Bronca, enojo y dolor".