Cinthia Fernández se fue de vacaciones, la tildaron de “mala madre” y realizó un duro descargo

Otra polémica para Cinthia Fernández. Afortunadamente para Matías Defederico, en esta oportunidad no está involucrado. La panelista de Momento D organizó unas vacaciones en Bariloche, junto a sus tres hijas Bella, Francesca y Bella. La pasaron tan bien tanto en la nieve como en el hotel de lujo, que la bailarina decidió subir fotos a sus redes sociales para mostrar todo. Pero no salió como esperaba.

En los diferentes posteos elegidos por Cinthia hubo de todo: desde diversión en la montaña mientras las nenas hacen culipatín hasta poses en grupo y bien sonrientes en la nieve y también hubo alguna foto hot en bikini. Por supuesto, Fernández hizo gala de su escultural figura y escribió: “Disfrutando y despidiéndome de Bariló. Empiezo por el spa exprimiéndolo hasta lo último”.

Por supuesto, en las redes hay de todo. Y así como las fotos en primer plano de su figura cosecharon más de 117 mil Me gusta, otros y otras tuvieron tiempo para criticarla, recordarle que se queja por la falta de dinero pero vacaciona en un hotel 5 estrellas y que se fue de descanso justo en la semana en que recomenzaron las clases.

Incluso una le dijo que era “mala madre”. Las quejas de sus seguidores apuntaron a distintos temas como “¿Es necesaria mostrar todo así? Parece una radiografía”; “Vi más cosas que tu ginecólogo, Cinthia”; “¿cómo justifica en el colegio los días perdidos de clases? Ah, capaz porque es famosa con plata le perdonan todo...”; “Pero si arrancaron las clases, no entiendo. La gente ya está de vuelta para que sus hijos vayan al cole”; y “¿No empiezan las clases las nenas? ¡Hablás mucho de la educación, pero te rajás en el reinicio escolar!”, entre muchos otros.

Enojadísima, Cinthia no se quedó callada y decidió subir un video para responderles a aquellos que la atacaron. En su descargo, afirmó: “Por suerte, de casi 6 millones de personas que me siguen, hay tres bolu... nada más, es poco. Me dicen: ‘¿Y el colegio?’ Se ve que soy una pésima madre que por una semana de vacaciones, las voy a traumar y les voy a matar la educación de toda su vida”, ironizó. Y remató: “¿Por qué no se van a cagar?”. Y sumó: “En mi profesión, te vas cuando te dan los días, cuando podés. Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones y entonces soy la peor madre del mundo”.

Enseguida, en el mismo tono que usa cuando se enoja con su ex pareja, lanzó: “Preguntále a mis hijas, que seguro me dicen: ‘Sos la peor madre del mundo por hacerme faltar una semana y perdernos el colegio’. Hago lo que puedo y ocúpense de la educación de sus hijos, todas estas manga de resentidas y envidiosas”.

Luego justificó cómo solventó los gastos del viaje y explicó de qué se trata hacer un canje: “Amores, si no entienden lo que es el canje, cierren la boca porque los canjes no son solo canjes, son acciones publicitarias; algunas son pagas, y otras son por intercambio de cosas en donde una ayuda a un montón de emprendedores”.

Por último, afirmó: “Pero bueno, a la gente le cuesta entender. Bien que si les darían una remera, se tiran en el Lago Nahuel Huapi... Envidia, me tienen envidia. A los que dicen ‘llora porque no llega a fin de mes y se va a Bariloche a esquiar’, les voy a decir que vine acá con la mía, con mi plata. No se la debo a nadie, y yo no lloro por no llegar a fin de mes, yo llego a fin de mes”.