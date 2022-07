Cinthia Fernández se indignó por la inflación y contó: “Hice una compra chica y gasté 40 mil pesos”

La inflación afecta a todos. Si Argentina ya sufría los embates por la suba de precios, con la guerra entre Rusia y Ucrania, el aumento en los precios de los combustibles, todo se complicó. Por eso, el panorama mundial es terrible en cuanto precios. Y en ese contexto, ignotos y famosos cuidan el bolsillo como pueden.

Por supuesto, el tema fue tratado en Momento D, el programa que Fabián Doman conduce por El Trece, junto a un exhaustivo análisis por la suba del dólar ilegal tras la renuncia de Martín Guzmán durante el último fin de semana y la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.

En ese debate, Cinthia Fernández, quien fuera precandidata a diputada nacional durante el año pasada y hasta realizó un cierre de campaña en tanga y portaligas frente al Congreso de la Nación, mientras bailaba un tango, aseguró: “Los aumentos de precios no paran. Tanto en carne y verduras como en lácteos y un montón de cosas más. Además hay faltantes en las góndolas”.

Cuando terminó de decir eso, Doman le consultó sobre el precio de su última compra y le preguntó: “¿Ahora una compra mensual estaría en unos 70 mil pesos?”. Entonces la panelista le respondió: “¡Sí! O más. Tiene que estar entre 70 u 80 mil pesos”. Y enseguida comentó: “Ayer hice una compra chica en el supermercado y gasté 35 o 40 mil pesos”. Hubo un breve silencio en el estudio y la charla siguió.

La gran pregunta es: ¿A qué llama “compra chica”? No lo sabemos. Pero lo cierto es que no es la primera vez que hace un comentario de ese estilo. En enero, en medio de la disputa que tiene con su ex marido y padre de sus hijas, Matías Defederico, Cinthia recibió una catarata de críticas cuando publicó en Instagram que había gastado 57 mil pesos en una compra y se quejó de que el dinero no le alcanzaba.

En ese ocasión, Cinthia subió una foto del ticket en sus historias y detalló, junto al ticket de la compra: “Sin carne, sin artículos de limpieza, sin verduras gasté esto… Todo lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera”. Y completó: “Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan, total para los incumplidores y algunos jueves los chicos viven del aire. Y encima (tengo) que aguantar que me difamen y violenten”.

En esas historias de su cuenta de Instagram, Fernández también hizo una comparación. Publicó una foto del ticket de compra en el mercado y junto al comprobante del depósito que le hizo su ex marido por la cuota alimentaria para sus tres hijas. En la factura de compra se leía que había gastado $58.480,22, pero por los descuentos, terminó pagando $57.519,13.

Sobre el comprobante de la cuota alimentaria, depositada el 10 de enero, explicó: “No me alcanza, viejo, ni para el super. Y dice que son $40 mil para la cuota y $15 mil para la obra social, que sale $36 mil. Y que me quitó de su débito (claramente porque eran más de $15 mil)”.

Tras aquella publicación, Defederico apuntó duro contra su ex y escribió en sus redes sociales: “Que vos quieras vivir como Wanda Nara y seas Cinthia Fernández no es mi problema”. Ella lo había acusado de no pagarle la cuota alimentaria y el mostró en su cuenta de Instagram los detalles de la transferencia.

No fue la primera ni la única vez que Cinthia se enoja con su ex pareja por la cuota alimentaria. En diciembre del año pasado, también a través de sus stories en Instagram, la bailarina respondió preguntas de sus seguidores y en una respuesta liquidó al ex futbolista.

“¿Tu ex te paga la cuota disminuida o directamente no la paga?”, fue la pregunta que eligió responder la modelo. Entonces puso como título “Expectativa”, adjuntando un diálogo de WhatsApp que no mostraba al interlocutor pero decía: “Buen día. Ok. Lo vemos y te decimos. Cuota alimentaria actual en efectivo 168.828 más el monto de Osde”. Acto seguido, la bailarina escribió “Realidad” y mostró el ticket de la transferencia realizada por Defederico con fecha 6 de junio del 2022, en el que se acreditaba que el monto era de $55.000.