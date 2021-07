Cinthia Fernández, sobre el beso de Diego Jr a su hijo: "Tenía una connotación sexual"

La reacción de Cinthia Fernández al video que publicó Diego Maradona Junior, en el que lo se ve besando en dos oportunidades en la boca a su hijo Diego Matías, de tres años, desató una ola de críticas contra el italiano. De hecho, el hijo del Diez descargó su furia contra la panelista y, sin nombrarla, la calificó de "idiota". "Estoy acá para contestar a todos estos y estas idiotas que me están escribiendo en Instagram, insultándome", comenzó Diego Jr.

Y agregó: "Mi culpa es darle un beso a mi hijo, sí, le voy a dar siempre un beso a mi hijo porque yo lo amo. ¡Le voy a dar un beso siempre! No es un problema de ustedes. La verdad es que es un asco lo que me están escribiendo. Tengo todos los mensajes grabados, guardados, y es un asco. Los enfermos son ustedes que me escriben estas cosas".

Con el escándalo instalado, Cinthia aprovechó el lugar que ocupa en Los Ángeles a la mañana para revindicar su posición y crítica al hijo de Diego Maradona. "Él subió el video a su propio Instagram, lo hizo público y todos podemos opinar. No es que me llegó un video y lo publiqué. Me dio asco por un montón de cosas y lo puedo expresar. Me da asco y lo vuelvo a decir", disparó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese sentido, la morocha remarcó que su intención no es "acusarlo" de nada y que, simplemente, dio su opinión al respecto. "Vi una imagen pública y me dio asco, como muchas personas pueden decir que algo mío les da asco. Muchas veces, cuando me ven en culo dicen que les doy asco. Bueno, yo digo que esta imagen me da asco", sostuvo la panelista.

De acuerdo con la ex de Matías Defederico, no le gustó "la cara previa al beso" que puso Diego Junior: "Tenía una connotación, no sé, sexual, fue la forma, el mover la boca, abrirla. Fue como un beso de pareja. Yo como madre le he dado picos a mis hijas, la gente ha opinado. Miles de veces se ha debatido sobre besar a un hijo en la boca, el que me quiere juzgar si le di un pico a mi hija, me banco la crítica porque soy una persona pública. Acá no me gustó la manera, así se besa a una pareja".

Acusada de haber hecho lo mismo que Diego Jr cuando sus hijas eran mucho más chicas, Cinthia confirmó que si bien ella llegó a darles "picos" a Charis, Bella y Francesca, actualmente elije no hacerlo. "Hoy no se los doy. Pero ahí yo veo un beso de pareja. Puede ser cultural o no. Puedo estar de acuerdo o no con una cultura”, concluyó.

En medio del escándalo, Cristiana Sinagra, madre de Junior, se había mostrado molesta por los dichos de Cinthia y aseguró que le iniciará acciones legales: "Esta es la señora Fernández, madre de tres hijos, insulta a mi hijo instigando a la violencia porque besó a mi nieto. Es fundamental decir que la señora no conoce a mi hijo ni a mí. Ahora lo tendrá que decir ante un juez con la esperanza de que acabe esta injusticia gratuita y esta vergüenza. No juzgue y no insulte sin saber. Especialmente, no insulte". A partir de este mensaje, la panelista contó que Sinagra la amenazó y con mucha ironía cerró: "Que vaya cobrando la herencia de Diego para pagar a todos los ´idiotas´ que opinamos del video y no nos gusto!".