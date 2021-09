Cinthia Fernández, tras quedar afuera de las elecciones: "Si no hubieran faltado las boletas..."

Un total de 20 agrupaciones y partidos políticos no lograron traspasar en la provincia de Buenos Aires el piso del 1,5% de los votos válidos emitidos que los habilitaba para participar de las elecciones generales del 14 de noviembre próximo.

Con el 90,53 por ciento de las mesas escrutadas en el marco de la primaria abierta, simultánea y obligatoria (PASO), sólo el Frente de Todos, Juntos, el Frente de Izquierda, Avanza Libertad y Vamos con Vos alcanzaron el umbral necesario de votos para presentar postulaciones en las legislativas.

En cambio, no superaron el piso de 1,5 por ciento de los votos los siguientes partidos: +Valores (que postulaba a Cynthia Hotton); Vocación Social (Cinthia Fernández); Frente Unión por el Futuro (José Gómez Centurión) y Republicano Federal (Guillermo Moreno).

Tampoco podrán competir en noviembre el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), Frente Patriota (Alejandro Biondini), Federal (Miguel Saredi), Todos por Buenos Aires (José Ignacio Raffo), Celeste Pro Vida (Ayelen Alancai), Partido Verde (Fabiana Zanutti), Popular (Santiago Cúneo), Política Obrera (Jorge Altamira) ni Proyecto Justo, Social y Humanista (Mario Mazzitelli).

También quedaron fuera de la competencia para noviembre las fuerzas Conservador Popular (Víctor Manuel Albarracín); Esperanza del Pueblo (Mirta Beatriz Sotelo); Corriente de Pensamiento Bonaerense (Ernesto Claudio Ludueña); Justicia y Dignidad Patriótica (Sergio Jesús Medrano); Unidad Social (Walter Arias); Partido Laborista (Anabela Belén Lentini); y Moral y Progreso (Jorge Alberto Paz).

Sin embargo, el caso de la vedette fue uno de los icónicos. “¡Felicidad absoluta! Gracias a esas mas de 90.000 personas que confiaron en mi. ¡Quedamos en la puerta por nada! Gracias”, escribió Cinthia Fernández en su cuenta personal de Twitter, poco después de finalizados los comicios.

Con casi el 97% de las mesas escrutadas en la Provincia, su partido acumulaba 91.985 votos, lo que equivale al 1,1% del total de sufragios emitidos, posicionándose así como la séptima fuerza en el distrito por detrás de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Avanza Libertad, Frente Vamos con Vos y +Valores.

Una vez terminada la elección, la panelista de Los Ángeles de la Mañana hizo un análisis final de su desempeño y se mostró “muy feliz por no haber sido cobarde, por haberlo intentado y haberle dado voz y fuerza a una causa” que, destacó, espera “que siga en carrera”.

“Lo lamento. Me quedo con la espina de pensar que con esas boletas que se chorearon, porque mi votación en La Matanza fue nula, justamente en el lugar donde no estaban mis boletas, pero me faltó muy poquito y, quizás, con eso hubiera pasado. Pero, bueno, la corrupción en este país a los partidos más chicos los perjudica”, expresó.

Por último, la precandidata a diputada deseó que “se escuche la causa de los alimentos”, que fue una de sus principales propuestas de campaña, y reiteró que “para ser la primera, fueron unas excelentes elecciones” para ella porque quedó “en la puerta” y le ganó “a políticos de años”.