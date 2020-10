Cinthia Fernández volvió a destrozar a Defederico: los filosos tweets del padre de sus hijas

Durante las últimas semanas y, porqué no, meses, Cinthia Fernández no paró ni un sólo segundo de criticar a Matías Defederico en medio de los problemas legales que mantienen desde que se separaron. Sobre todo a causa de la cuota alimentaria y la manutención de sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca. "Dejá de hacerte el canchero porque deberías estar agradecido que mantengo a mis hijas casi por completo", había dicho la modelo.

Y agregó: "Así que, en vez de reírme, me preocuparía por buscar más laburo para cumplir con los derechos de las hijas que tenemos en común". Días después y no conforme con sus dichos, la panelista de LAM volvió a disparar contra el ex Huracán e Independiente. "Es un nabo. Me parece que es un desagradecido con la mujer que cuida a sus hijas, y que las cría solas", sostuvo la morocha.

La razón del enojo de Cinthia se debía a los "like" que le había puesto Defederico a algunos tuit en su contra. Esta miércoles, la ex Bailando por un sueño volvió a apuntar otra vez sus cañones contra el padre de sus hijas, después de revelar que Baclini le parece “lindo, churrísimo y hermoso”.

Después de que Mariana Brey afirmara que "uno a veces se separa y dice cuando ve al ex '¿cómo me puse comer esto?'”, la modelo asintió y entre carcajadas lanzó: “Me pasa pero con el otro”, haciendo clara referencia al futbolista.

Pero harto de que la panelista lo esté castigando en cada programa de televisión en el que participa, acudió a las redes sociales para realizar una suerte de descargo: "Che, hace tres años que me separé, y sigue y sigue hablando de mí, mirá que tiene ex para comparar eh. Aburre ya", sentenció muy molesto.

Cabe destacar que apenas se supo que Cinthia Fernández no iba a continuar, junto a Silvina Luna, José María Muscari y Micaela Viciconte, en El Show del Problema, a Matías Defederico no se le ocurrió mejor idea que darle "like" a algunos fuertes mensajes dirigidos a la madre de sus hijas.

El tweet más filoso fue: "Siempre Cinthia Fernández llora que se queda sin trabajo, por algo será, igual tiene un Instagram, que no para de facturar, y un ex que le pasa plata para sus hijas, no pasa ninguna necesidad. Trabajo no tiene la gente que depende del IFE para comer y que no tiene canjes".

Fue entonces que Cinthia, que cerró su incorporación como participante al Cantando 2020, afirmó que a las nenas las cría y las mantiene "sola" y sin ayuda del padre. "Las crío sola porque es un hecho. Estando Matías o no. Él por ejemplo ahora no las puede ver porque se fue a jugar y abrieron todo. Pero el año pasado también por trabajo él venía una vez por mes y yo nunca se lo reproché", concluyó la morocha. ¿Vos, de qué lado estás?