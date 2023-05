Cinthia volvió a la carga contra Defederico y le puso otro embargo: "El luchón sigue sin contestar"

A Cinthia Fernández, el padre de sus hijas Charis, Bella y Francesca, Matías Defederico, nunca se la hace fácil. La resonante disputa que tienen por la siempre escasa o ausente manutención por parte del futbolista es el ejemplo más claro de esto. El reclamo de la panelista lleva años y las medidas judiciales también, pero poca mella parecen hacer en la vida de su ex.

En esta oportunidad, Cinthia reveló en una de sus historias de Instagram las novedades de la causa por alimentos que tienen entre ambos. Con una imagen de fondo de un pelo cortado con forma de rata -con colita y todo-, la bailarina subió una captura de un mensaje del estudio de abogados que la representa, respecto a las novedades de la situación judicializada que mantiene con Defederico.

"Hola, Cinthia. ¿Todo bien? Aparentemente Matías no contestó la intimación así que te mando el escrito para firmar pidiendo se haga efectivo el embargo", se llega a leer del mensaje, que más abajo tiene un documento que se presentó ante la Justicia. A esto Fernández le sumó sus propias palabras, y esclareció la cifra de la medida en contra del papá de sus nenas. "El luchón sigue sin contestar... ahí va otro embargo de 2.500.000", agregó la vedette.

Por si la palabra luchón no alcanzaba por sí sola, Cinthia también acompañó la publicación de la canción que dice "Papá luchón, piensa que con 200 pesos mantiene a su bendición. Pa pa pa, papá luchón, pa pa pasa la manutención". Sin piedad ni miedo a exponer al ridículo al deudor.

Es un hecho que la pelea de Fernández para que Defederico le pase lo que corresponde por sus tres hijas lleva años, pero en los últimos tiempos esto volvió a intensificarse aún más por los constantes rechazos del ex futbolista a hacerse cargo de su deber.

El último verano Cinthia lo expuso en la playa de vacaciones, aclarando cuánto había pagado, y hasta el conflicto llegó a la madre de su ex, Analia Frascino, a quien Cinthia llegó hasta a acusar de haberle hecho brujería.

Igualmente, la disputa más importante de la panelista de Nosotros a la Mañana en este momento es la que estableció contra la conductora de A la tarde, Karina Mazzocco, y América TV por una supuesta censura que le informaron por distintas fuentes y también corroboró Marina Calabró, de evitar darle aire a Cinthia en sus constantes conflictos y peleas.

"Vengo durante un año aguantando algo que es un escarnio. Ellos tienen algo personal conmigo, evidentemente se quedaron calientes porque les dije que no, les garpó pegarme y siguieron", denunció. "Jamás pasan la información que yo les doy. De hecho, Débora D'Amato, que es la persona con la que hablo y la saco de todo esto, siempre tiene mi información y cuando la quiere decir la tapan todo el tiempo, como que no les garpa que alguien me defienda", agregó.

"Seguramente cuando les vuelva a servir me van a venir a buscar, porque es así, en este medio patéticamente se usan todos. Ya lo aprendí, ya no me duele más y celebró a la gente que se separó de eso", explicó Cinthia el miércoles pasado en sus historias de Instagram. "No a la censura. Hay que ser libres y expresar lo que nos duele. Y no dejar que hagan una carnicería con vos si no querés", cerró.