Cinthia Fernández y el millonario acuerdo "no comercial" con su ex novio, Baclini

Martín Baclini y Cinthia Fernández se separaron hace más de siete meses. Pero a pesar de la distancia, el empresario no dudó en revelar que mantienen un contacto fluido y tienen una gran relación a tal punto que él le paga el colegio a las hijas que la bailarina tuvo con Matías Defederico; Charis, Bella (gemelas) y Francesca. “La prioridad son las nenas”, remarcó.

En diálogo con Intrusos, detalló que decidió “regalarle” a Cinthia la educación de las nenas porque lo “sintió “en ese momento. "Cinthia me maneja el Instagram de la empresa, hace publicidades. Me ayuda desde un montón de aspectos. Obvio que ella hace publicidades para mi empresa y cobra mucho”, siguió Baclini, aclarando más tarde que la modelo “no cobra un sueldo”.

En esa línea, aseguró que si bien la ex de Defederico se maneja con la gente de la empresa, no le paga con la educación de sus hijas: “Le regalo...", afirmó. “No le pago un sueldo. Quizás tengo ese gesto porque trato de devolverle con hechos”, aclaró.

Lo cierto es que Cinthia, que suele quejarse públicamente de su situación financiera y hace reemplazos como panelista en Los ángeles de la mañana, utilizó su cuenta de Twitter para hacer una contundente aclaración sobre los dichos del dueño de El palacio de la oportunidad.

Muy enojada con las repercusiones que generaron las declaraciones de Baclini, la ex participante del Bailando disparó: "Son mentira los títulos de algunos portales diciendo que Martín tiene un arreglo comercial conmigo. El único arreglo que hay es amor y respeto”.

Es mentira los títulos de algunos portales diciendo q @mbaclini tiene un arreglo comercial conmigo. El único arreglo q hay es amor y respeto dnd tanto el cómo yo hacemos cosas por el otro simplemente por cariño. Nadie me paga un sueldo y lo explico clarísimo — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 13, 2020

A veces no se entiende el amor... solo se habla d Plata y no es así — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 13, 2020

Al final, resaltó que tanto ella como el empresario “hacemos cosas por el otro simplemente por cariño”. Y cerró de manera concluyente: "Nadie me paga un sueldo, él lo explicó clarísimo. A veces no se entiende el amor... solo se habla d Plata y no es así".