Cinthia Fernández y la polémica sobre la "broma" en su casa: "Por mi familia mato"

El escándalo le golpeó la puerta de la casa a Cinthia Fernández, literal, que después del episodio que vivió el fin de semana, todavía no puede ni siquiera dormir tranquila ni vivir en paz dentro de su lugar. Lo que parecía que eran ladrones, luego pasaron a ser invitados de una fiesta de 15 y entre otras versiones, finalmente la bailarina admitió que no roció con gas pimienta a todos los presentes, sino sólo a quienes identificó como los vándalos que le querían romper la puerta.

Pasaron cuatro días del hecho que trae como noticia a la modelo, y sin embargo circularon muchísimas versiones en el medio. Por un lado, la ex pareja de Matías Defederico sostiene que un grupo de menores ingresó a su lote y le "rompió" la puerta de su casa a patadas, mientras que la vecina y madre de la quinceañera, afirma que la modelo salió furiosa de su hogar, cansada de los ruidos y la música, fue a su propiedad y atacó intencionalmente con gas pimienta contra algunos de los invitados. Dos versiones y un solo hecho.

Es por eso que Fernández decidió romper el silencio en el programa Nosotros a la mañana, conducido por Joaquín "el Pollo" Álvarez, en el cual contó minuto por minuto todo lo que le tocó vivir aquella noche del viernes.

“El día viernes a las 23:54 yo empiezo a escuchar ruidos previos, mis perros ladraban un montón y cuando pasa eso, yo trabo todo y a veces pasa que son zarigüeyas o que hubo choreos. Hace mes de un mes hubo dos robos en un mes adentro del country, con seguridad y todo y pasaron otras cosas que son bastantes jodidas. No estamos protegidos”, aseguró.

En otro punto, afirmó: "23:54 se escucha un estruendo, el ventanal hizo un ruido, mi hija estaba atrás del ventanal, otras dos en el sillón y mi hija sale corriendo, la otra de las gemelas dice 'mamá nos van a robar. Nos quieren matar', mi vieja acababa de entrar de laburar y no sabía cómo reaccionar. Salgo corriendo a ver por la ventana, porque yo ya había trabado todo cuando escuché los ruidos, y no había nada. Me empezaron a temblar las manos, hasta que reaccioné que tengo cámaras de seguridad".

"Mis hijas lloraban, gritaban, mi vieja estaba re nerviosa, que no se puede poner nerviosa y yo estaba desesperada. Empecé a ver las cámaras de seguridad y veo cuatro tipos altos, entonces ahí digo, ‘están probando y tanteando las cerraduras, están choreando’. Venimos de dos robos recientes de los cuales la guardia de seguridad lo comunicó 48 horas después. Yo todavía hasta ahí, no había abierto la puerta porque no sabía si se habían metido al lateral de mi casa porque las cámaras no llegan ahí. Me desesperé, le dije a mi mamá ‘vos quédate con las nenas, que yo voy avisar a la guardia'. Aviso a las 00:01 a los vecinos. A los 00:03, aviso al grupo de alerta al 911 que tiene el barrio interno", enunció.

Acto seguido, la ex participante del Bailando comenzó a contar cómo fue el paso a paso del momento en que decidió abrir la puerta de su casa y en qué estado la encontró.

"Abro la puerta, se me caen cinco arandelas y la puerta estaba destrozada, cayeron unos pedazos de madera que la rompieron con la patada y rajaron la pared porque es de durlock. A todo esto, yo tenía que cerrar la puerta y la puerta no cerraba. Le dije a mi vieja que traiga un destornillador como para poner un tornillo y cerrarla y a todo esto, no sabía si me iban aparecer de costado. Para mí eran chorros porque venimos siendo choreados", declaró.

"Trabamos la cerradura y le dije a mi vieja 'cerrate y agarra un cuchillo, yo lo voy a ir a buscar hasta que venga la guardia'. Estaban mis hijas gritando, llorando, y aunque fue inconsciente lo volvería hacer mil y una veces más. Las otras veces que chorearon me encerré con llave porque no me había pasado nada en mi casa. En esta fue puntual que fueron a mi cerradura. ¿Qué pensas si te dan un bombazo en la cerradura? Que van a volver, van a entrar y adentro está mi familia", sentenció.

Por otra parte, dijo: "Salgo, bordeo todo. Agarro el gas pimienta y escucho que dicen ‘vamos a seguir pateando’, por lo que yo dije, que estaban ahí. Es una puerta que está aledaña a mi casa, por donde ellos saltaron evidentemente que daba a la fiesta. Fiesta que no sabía de qué era. No sabía nada. Finalmente era la fiesta de 15 de la hija, pero en la justicia declara algo y en el grupo vecinal dice otra cosa".

"Yo los voy bordeando, esperando que venga la guardia para avisarles que estaban ahí adentro. Mientras iba caminando entre los autos, llamaba a la seguridad. Yo voy, los escucho, la guardia no venía, yo mandaba mensajes, no venían, hasta que escucho y veo que dan toda la vuelta, aunque no les veía la cara. Estoy en un arbusto, que el arbusto está en frente de su casa pero es un lugar comunitario del barrio, y dicen “'ahora patea fuerte, no seas cagón, hacela mierda'”.

Y expresó: "Y yo digo ¿Qué hago? Salgo, le pego una piña o qué hago? Porque en un segundo tengo que decidir todo porque iban a ir a donde estaban mis hijas con mi mamá. Yo a mi mamá le di la orden que cualquier cosa, salga y haga lo que tenga que hacer. Yo por mi familia mato. Yo seguía pensando que eran chorros porque donde saltaron estaba todo oscuro. Ellos seguían bordeando todo, no sabía si eran de la fiesta o no. Cuando yo lo escucho, veo las patas de los pibes salir, y yo que estaba agachada casi que en el suelo, estaba esperando que venga la policía porque si se iban, no sabía quienes eran. No sabía quiénes estaban ahí. Me temblaba todo el cuerpo, mis hijas hoy están durmiendo con llave".

Con la voz quebrándose de a poco, Fernández contó el momento que más dio que hablar en la noticia y fue justamente, cuando decide defenderse con el gas pimienta. "Cuando los veo salir, yo salgo y digo ‘vas a destrozar mi casa, hijo de puta, están mis hijas ahí’ y ahí tiro el gas pimienta. Y se empiezan a escuchar gritos y sale la propietaria, me pide de hablar, y me explica que es el cumpleaños de 15 de su hija, que de hecho, su hija ha dormido en mi casa. Otra de las huevadas que dijeron es que esa criatura cuida a mis hijas y no es así, yo pago una niñera", manifestó.

En otro punto, la panelista dijo: "Leyla, la mamá de la cumpleañera, me dice: 'Yo me voy hacer cargo, voy hablar de todo lo que pasó, pero por favor es el cumpleaños de mi hija'… Yo no vi a nadie descompuesto, sólo a esos pibes que no sé quiénes son porque no le vi ni la cara ni le pedí el documento ni nada. Yo me puse hablar con ella, yo estaba en un estado de nervios, yo tenía que dormir toda la noche y me tiré un colchón en la puerta de mi casa, hace tres días que no duermo un carajo. Tengo la puerta toda rota, se rompió así porque tengo una cerradura electrónica entonces es bastante grueso la parte donde encastra para cerrar la puerta. Le das un bombazo y lo abrís. Lo hicieron pelota. Ahora voy a poner puerta blindada".

"Yo esto lo voy a seguir por vía judicial. Yo hice la denuncia, ellos harán su denuncia y cada uno se defenderá en la justicia. Yo defendí a mi familia, si me preguntan en lo personal, defendí a mi familia y lo volvería hacer. Mi pregunta es: Si yo los esperaba, supongamos que yo hubiese agarrado un cuchillo y los veo por la cámara de seguridad, hasta el día de hoy no sé ni el DNI de los pibes, si supuestamente son pibes. Si yo salgo y le clavo un cuchillo por defensa personal, es mi casa, a mí me cancelan por todos lados como la asesina. Si yo hubiera tirado gas pimienta en mi casa, hubieran pesando lo mismo, que me exacerbó, etc, es lo mismo. Si abría la puerta y el tipo entraba a mi casa, con mis hijas… Yo puedo ser una desquiciada que salí a buscarlos, pero yo actué como mamá", planteó.

"Todos los periodistas aseguran que yo estaba adentro de la casa y no hay ni un solo vídeo. Y además la guardia de seguridad sacó un comunicado paupérrimo, por lo cual yo inicié acciones legales, donde dicen que ellos se quedaron evacuando gente, la guardia vino conmigo… la guardia no estaba. Falso testimonio por donde sea", concluyó.

No obstante, pese a contar el mal momento que le tocó vivir, recargó energía para descargar su enojo contra Augusto Tartúfoli, quien había declarado que Cinthia es “exagerada” y que el golpe fue una "patadita". Además, como son vecinos dentro del Country Los Aromos de Pilar, se conocen dentro de las internas que suceden en el barrio, por lo cual también confesó: "Cinthia tiene un estilo flamífero, por decirlo de alguna manera. Cada tanto ingresa al chat de vecinos y genera discusiones, es intensa. Todo queda a nivel del chat de WhatsApp, pero de ninguna manera nadie la quiere sacar y tampoco se podría".

Ante esto, la ex angelita arremetió contra el periodista y aseguró: “Que se ocupe de su vida privada porque opera con sobres nuestros de la política, a mí me ofreció a hacer tweets contra políticos. No tiene nada que ver con esto, pero yo me ocuparía de vos. Patricia Bullrich, me pidió que twiteara y operara contra vos con la plata de todos nosotros. Se ve que tiene sobrecitos. Pongo a disposición, con mucho gusto, ya que estoy te atiendo porque sos un machirulo. Es un asco y una vergüenza lo que hiciste. Diste información de todos nosotros, te manejaste como un machista, minimizaste una situación de inseguridad que sufrí, vos sabes que en el barrio no estamos seguros. Me pareces nefasto. Ocúpate de tu vida que bastante cochino estás”.