Cinthia Fernández y la salud de su hija menor: el "síndrome Messi" y el duro tratamiento

Cinthia Fernández se despachó sobre la tensa relación que mantiene con su ex, Matías Defederico, padre de sus hijas Bella, Charis y Francesca. Y en el marco de esas declaraciones relató que la más pequeña de las niñas tiene problemas de crecimiento.

Duro momento

"Se lo tengo que hacer tratar. Es un proceso bastante doloroso, y le tengo que hacer análisis para los que no estoy psicológicamente preparada. Se lo tengo que hacer cuando tenga tiempo y esté decidida", explicó.

Según relató Cinthia, cuando comenzó su relación con Martín Baclini, el empresario le hizo notar la baja estatura de Francesca y le ofreció presentarle a Diego Schwarzstein, el mismo médico que diagnosticó los problemas de crecimiento de Lionel Messi.

El diagnóstico

"La llevamos al médico a Rosario y ahí me dijo que estaba por debajo de la media, y que había que hacer un estudio que era bastante invasivo", señaló la modelo. "Tengo las órdenes y todo, pero lo que no tengo es el coraje para hacerlo".

"Había dos opciones que me ofrecieron. Una era que la pinchaban una vez y si daba negativo se tenía que hacer este estudio", agregó. "Entonces el médico me dijo, 'para hacerla pasar por dos procesos que son incómodos para la criatura, hacele el otro directamente porque para mí con los números que nos dan vamos a tener que hacerle el tratamiento'. Y en ese la nena se tiene que internar todo un día, y se la pincha cada media hora".

Causas y tratamiento

El déficit de la hormona del crecimiento se origina la hipófisis, una glándula que se encuentra en la base del cerebro y supervisa a todas las hormonas del cuerpo. Un mal funcionamiento puede afectar no sólo el crecimiento sino también el desarrollo muscular o de los órganos.

El diagnóstico implica no sólo una valoración inicial sino también un seguimiento durante seis meses de la velocidad de crecimiento, ya que no todos los casos de baja estatura son causados por una falla en la hipófisis.

Si este es el caso, el tratamiento consiste en una serie de inyecciones subcutáneas que se suministraron durante al menos tres años: "Una vez por noche me iba pinchando la hormona del crecimiento. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba", supo recordar Messi sobre esta época. "Al principio me la ponían mis padres, hasta que aprendí y lo fui haciendo solo". Gracias al tratamiento, Lionel logró crecer hasta 1,70 metros. Si no se lo hubiera efectuado, Schwarzstein calcula que no habría llegado a los 1,55 metros.