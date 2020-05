Cinthia Fernández y las pruebas del perfil con el que "la China" Suárez vendería las "maquinitas" de la polémica

Recargadísima. Después de acusarla de "feminista mala leche", Cinthia Fernández volvió a apuntar contra Eugenia "la China" Suárez, una de las primeras famosas que salió a despegarse del escándalo que se desató por el negocio de las "maquinitas", sindicado como una nueva modalidad de estafa piramidal. Ahora, la bailarina presentó "las pruebas" del presunto perfil paralelo con el que la ex Casi Ángeles participaría, al igual que otras famosas, del cuestionado negocio.

La bailarina compartió en las redes sociales un perfil de Instagram dedicado a la venta de los productos en cuestión. Y, aunque apuntó contra la actriz, fueron muchos los usuarios que le remarcaron que se trata de una vendedora oficial y que no es la "China" quien maneja esa cuenta. Sin embargo, la mujer de Benjamín Vicuña figura como una de las celebrities que usa los productos en las historias destacadas.

"La arrobaría, pero me bloqueó la Chaina (Sic). Si tenés un Instagram con tu nombre paralelo es para controlar tus ventas, sino lo hacés del personal; eso es por que cobrás comisión al igual que nosotras. Cosa que no tiene nada de malo, tranquila", disparó Fernández.

El ataque no quedó ahí. "Estar embarazada no te santifica. Todos estamos sin paciencia en esta 'cuarentain' y con la lengua floja, así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe. Sólo es información. Relax. No es un delito trabajar".

"¿Decir reclutar gente no es seguir tirando veneno? No reclutamos, ni obligamos a nadie. Recomendamos, al igual que vos (y justamente mostré la información de que hacés lo mismo), porque te sigue mucha gente y está bueno que sepan que es un trabajo", insistió la bailarina.

Por último, Fernández remató: "Muchas mujeres salieron adelante económicamente vendiendo productos que son buenísimos, así como lo puede ser el tuyo. Es una manera de menta. No hay que juzgar, la próxima".