Cinthia Fernández y Nicole salieron a defender la "maquinita" de la polémica, en pleno escándalo por presunta "estafa piramidal"

Luego del escándalo surgido en redes sociales el martes al develarse que varias famosas promocionaban un producto de belleza de la compañía NuSkin, acusada de sostener un modelo de estafa piramidal, algunas salieron a defenderse.

Una de ellas fue Cinthia Fernández, que calificó a las acusaciones de "una gran mentira", negó que se trate de un esquema delictivo y dijo estar "muy enojada".

"No es una estafa piramidal. Acá todos ganamos según lo que vendemos, nadie estafa a nadie", aseguró. "Estás máquinas son como centros de estética en tu casa. Hay negocios que se ven afectados, pero hay que convivir".

En diálogo con el programa televisivo Hay que Ver, Nicole Neumann también defendió el dispositivo LumiSpa, eje de la polémica. "La vengo usando desde hace cuatro años y me fascina. Es una maquinita que no larga nada, no te pincha, ni te inyecta nada", aseguró.

"Te barre las células muertas, es una limpieza más profunda que simplemente pasarse uno con la mano una crema limpiadora con agua. Yo una vez por día me la hago y te deja la piel como más pulidita y con un brillo distinto", aseguró.

La que dio marcha atrás

Por su parte, la actriz Malena Narvay reveló que fue "captada" por NuSkin pero que luego de ponerse al tanto de las prácticas de la compañía, decidió dar marcha atrás.

Quiero aclarar por lo de las máquinas de la piel: Estuve una semana ahí. La persona que me metió era de confianza y confié xq cuando lo usé la piel se sentía suave entonces lo creí. Mis seguidores me avisaron q era una estafa e investigué. Por eso dejé de publicar y borré todo — Malena Narvay (@LenaNarvay) May 20, 2020

"Estuve una semana ahí. La persona que me metió era re de confianza y confié porque además cuando lo usé la piel se sentía suave entonces lo creí. Mis seguidores me avisaron que era una estafa e investigué y sí, por eso dejé de publicar y borré todo", relató.

"Me enojé bastante cuando me enteré. Al parecer el producto no sirve", señaló. "No quise cobrar nada de esta acción de redes y devolví el producto. Me parece importante avisar porque si bien solo estuve días igualmente estuve y es importante que lo sepan. No lo recomiendo".