Cinthia habló de la recaída de Francesca: "Tal vez tengamos que volver a internarla"

Del festejo a la preocupación. Horas después de que su hija menor recibiera el alta de la clínica privada de Punta Cana en la que permaneció dos días internada, Cinthia Fernández reveló que Francesca tuvo una recaída y que, en caso de no lograr controlar el cuadro, la nena de siete años podría volver a ser hospitalizada en el país caribeño.

"Franchu sigue pachucha, duerme mucho y volvió con los vómitos. Si tolera la hidratación que le estamos dando, vamos bien; pero si sigue con los vómitos vamos a tener que volver a internarla", compartió desde sus redes sociales la bailarina.

En la imagen que acompañó el "parte médico" se la puede ver a la menor del clan durmiendo en la habitación del hotel que la bailarina "pegó de canje"; la misma en la que también duermen Cinthia, su mamá y las mellizas Bella y Charis.

"Así que acá cuidándola entre mi mamá y yo, turnándonos a ver cómo evoluciona y también haciendo que las mellis disfruten", cerró la bailarina, que por estas horas analiza permanecer unos días más en Punta Cana debido a la imposibilidad de que Francesca pueda tolerar otro viaje de tantas horas con el delicado cuadro de salud que atraviesa.

Pero eso no es todo. Cinthia todavía tiene en la retina la mala praxis de las enfermeras que la atendieron en la clínica privada. No sólo se olvidaron de darle la medicación que los médicos le habían recetado, sino que además no se percataron de que la vía a través de la cual le pasaban la medicación de forma intravenosa se había corrido, lo que le generó una hinchazón en el brazo.

"Después de lo que hicieron las enfermeras, no confío. Voy a esperar a ver si tolera unas sales que me mandaron y, sino, voy a tener que volver a internarla", reconoció la bailarina. ¡Fuerza!