Cinthia habló del nuevo conflicto con Defederico en Año Nuevo: "Él estaba tomando mucho alcohol"

Tras haber disfrutado la Navidad con sus tres hijas, Cinthia Fernández tuvo que aceptar que las pequeñas se fueran para Año Nuevo con su papá, Matías Defederico, y aunque al principio todo estaba bien, la realidad es que con el paso de las horas las cosas se fueron complicando, y la bailarina empezó el 2022 con una angustia terrible.

Si bien la más pequeña de las nenas quiso quedarse con ella, las gemelas sí se fueron con su padre y el resto de la familia. “Yo pasé Año Nuevo con una de mis hijas, que decidió quedarse conmigo porque yo pasé con el grupito de amigos y de los papás de los amigos de ellos y ella quiso estar con sus amigos, es obvio. Las gemelas pasaron con el padre y la gente me mandaba videos de él con mucho alcohol. El tema es que me las tenía que traer porque ellas me habían pedido ir a casa cuando hablé por teléfono porque también estaban sus amiguitos”, explicó.

Sucede que las chicas además de estar con su padre, también querían volver con su mamá porque Fernández había pasado la noche con unos papás del colegio y en la reunión también estaban los compañeros de las niñas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Él a la 01:57 de la madrugada me dijo ‘cuando termino voy’. Eran las 4 de la mañana y mis hijas no aparecían, me seguían llegando videos de él tomando. Yo me estaba preocupando porque veía eso y él las tenía que traer manejando”, comentó Cinthia.

Entonces, como su ex no le contestaba, ni tampoco ninguna de sus hijas, después de haberlos llamado a sus respectivos teléfonos, la bailarina pensó lo peor: que Defederico y sus hijas habían chocado en la ruta. “Me empezó a temblar el cuerpo, estaba en un estado muy crítico, muy nerviosa. Me fui a buscarlas a las 5 de la mañana. Fui calma, le escribí a la dueña de casa que era mi amiga para que me las lleve a la puerta”, contó en la emisión matutina de eltrece.

Así, la bailarina habló con su amiga, y ya a la madrugada le pidió que le trajera a las nenas. “Filmé para que no digan que entré a los gritos. Entonces me las trajeron a la puerta del barrio y me fui con mis hijas, pero pasé esas tres horas muy mal. Pasé un fin de año divino y me lo arruinó”.

Por su parte, Defederico usó sus redes sociales para compartir una tierna postal del festejo junto a las chicas. "Feliz año hijas las amo con el corazón", escribió en Instagram.