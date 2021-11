Cinthia lo ofendió y Defederico contraatacó: "Le pido a mis hijas que sean mejores personas"

La relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico ni siquiera llega a ser cordial, a pesar de que los une el amor por sus hijas, Charis, Bella y Francesca. Solo basta recordar que en abril de este año la modelo se animó a revelar públicamente que su ex llegó un día en completo estado de ebriedad a su casa, la maltrató, la tomó del cuello con fuerza y la incrustó contra la pared. "Ese día pensé que me mataba. Me agarró del cuello y me subió contra la pared", había contado.

Desde entonces, el vínculo se tornó cada vez más agresivo hasta el punto que actualmente no pierden oportunidad para lanzarse con todo. De hecho, la panelista de Los Ángeles a la mañana enfureció al ex futbolista con una filosa frase que lanzó al ver algunas fotos vintage del ex Huracán e Independiente en el baby shower de sus hijas mayores. “¿Por qué me casé con eso?”, preguntó de manera despectiva, provocando las carcajadas de sus compañeros.

Lo cierto es que esta vez Defederico no se la dejó pasar, utilizó sus redes sociales para responderle y le pidió a sus tres hijas que sean "mejores personas" que su madre. “‘¿Porque me casé con eso?’, ‘Te voy a clavar un cuchillo’, ‘Voldemort”, ‘El progenitor’. Solo le pido a la vida que mis hijas sean mejores personas. Porque aún así, seremos familia siempre”, escribió en su cuenta de Twitter el papá de Charis, Bella y Francesca.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A mediados de este año, la modelo acusó a Defederico de ejercer violencia de género contra ella, de golpear a una de sus hijas y restringirle la comunicación con las tres menores. Según contó, esto había ocurrido en Chile, mientras sus hijas se refugiaban junto a la niñera en otra habitación. "Fui a la habitación, me tiró contra la cama. Ahí fue que se me enganchó un dedo del pie con el acolchado", dijo.

Y detalló: "No entienden el dolor que sentí. A las cuatro de la mañana me fui al hospital. Esperé a que se durmiera porque tenía miedo de que hiciera algo. Le pedí a la niñera que se encerrara con un cuchillo en la habitación con las nenas. Ese día pensé que me mataba. Me agarró del cuello y me subió contra la pared. Yo ahí sentí que me iba a morir, no podía respirar. Después me soltó y caí de rodillas al piso. Me puso una rodilla en la espalda y quedé con la cabeza contra el piso".

De acuerdo con el relato de Cinthia, el jugador le pegó a unas de sus hijas al intentar golpearla a ella. "Sí le pregunta a mi hija, ella dice 'esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá'. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome 'por favor, no me denuncies’”. Lo cierto es que ante estas declaraciones, Defederico disparó: "Ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres".

El ex deportista también hizo su descargo en redes y prometió avanzar con una denuncia penal contra su ex por amenazas: "Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ella, menos sobre nuestras hijas. Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales. Quien me amenazó constantemente con hacerme mier... fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido”.

Al mismo tiempo, había resaltado que recibía "amenazas" de parte de Cinthia y concluyó: "Estoy y estaré siempre donde se me cite para defenderme más de las calumnias constantes que tienen por único fin lastimarme. Nunca, reitero, ejercí actos de violencia ni contra ella ni con otra mujer. Aguardo con la tranquilidad del inocente con la esperanza que al final del camino se conozca la verdad, la cual reservo por respeto a ella (mamá de mis hijas) y sobre todas las coas por nuestras hijas".