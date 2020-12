Cinthia quedó eliminada, Alex Caniggia le dijo "enana" en las redes y ella contraatacó: "No te da la cabeza"

Cinthia Fernández quedó eliminada del Cantando 2020 anoche: con el 61,7% de los votos, el público eligió a Charlotte Caniggia para que siguiera en el certamen, mientras que con el 38,3% la ex pareja de Matías Defederico tuvo que decir adiós.

Si bien tuvo un paso muy breve en el programa que conduce Ángel de Brito y Laurita Fernández -debutó a mediados de octubre en la competición- la panelista de LAM supo dar que hablar con sus jugadas performances. De hecho, luego de su debut en el que le dedicó "Rata de dos patas" a su ex, Martín Baclini, Cinthia fue cuestionada por su versión de "Malo", la cortina de Mujeres asesinas, interpretada originalmente por Bebe.

Con su salida, la modelo se sumó a la lista de eliminados integrada por Melina Lezcano y Juan Pérsico, Karina Jelinek, Agustina Agazzani con Facu Mazzei, Mariana Brey, Adabel Guerrero, y Cande Molfese con Fede Salles, Sofi Morandi, Esmeralda Mitre, Mica Viciconte, Paula Trapani, Laura Novoa, Martín Baclini, Lizardo Ponce, Floppy Tesouro, Lucas Spadafora y Alex Caniggia

El hijo de Mariana Nannis, enfrentado a la modelo, no dudó en atacar a la morocha con repudiables tuits, luego de que su hermana la eliminara del concurso de canto. "La enana se fue y quedó muda. Lo único que hacía era cantar mal y desnuda. Que te elimine mi hermana es hermoso, no hay duda. Tu marido te dejó, sos chusma y encima cornuda", expresó, sin filtro, Alexander Caniggia en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que hasta comienzos de noviembre, Cinthia estuvo enfrentada a Charlotte, luego de que la mediática afirmara que la panelista "curraba" con sus hijas a través de las redes sociales. "Qué caliente se quedó la enana. Es hermoso que te elimine mi hermana. Ya sé lo que podés hacer mañana, comprá pochoclos y pone el trece para ver quién gana. Por fin eliminaron a la #BARAT esta de mierda #NOBARATS ONLY #HIGHSOCIETY", agregó.

La respuesta, claro está, no se hizo esperar y está mañana Cinthia afirmó que llevará estos agravios a la justicia. "Mamó todo eso, está copiando a la madre. A mí no me causa gracia. Me dijo ‘villera’, me dijo ‘cornuda’, me dijo ‘enana de mierda’. Entonces, esto va a ir directo a la Justicia, porque un pibe así, que no tiene límites, hay que ponerlo en la Justicia. De esto la saco a Charlotte, que me eliminó en buena ley", sostuvo.

Y sumó: "La gente la adora, me cagué de risa con ella y me cae bien, pero estoy criticando al hermano y hay que ponerle límites a este maleducado. Yo al menos no renuncié, no dejé clavado a todo un equipo, no dejé sin laburo a mi compañera y no la humillé. No le da la cabeza, le falta algo, es la mononeurona. Cuando vino acá fue bastante cagón porque pidió que todas nosotras no preguntáramos".

Al final de su descargo, Cinthia acuso de "cobarde" al hijo de Claudio Paul Caniggia y sentenció: "Así que si sos tan barat, poronga y el puto amo, bancate ir a un programa y que todas nosotras te podamos entrevistar".