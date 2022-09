Cinthia acusó a Defederico de "maltratar" a sus hijas: "Contá por qué tu hija no se queda en tu casa"

Cinthia Fernández vivió una pesadilla en Punta Cana a raíz de la preocupante salud de Francesca, la menor de sus tres hijas. Al parecer, antes de subir al avión que las llevaría a unas paradisíacas vacaciones, comieron hamburguesas y un par de horas después, la pequeña sufrió una gastroenteritis aguda y deshidratación por la diarrea y los vómitos constantes. Ya en República Dominicana, el estado de la chiquita no mejoraba y tuvo que ser internada de urgencia.

Finalmente, los médicos encontraron la bacteria que la había afectado, pero debió quedarse más tiempo en el nosocomio porque había sido mal medicada. Lo cierto es que a raíz de esta odisea, Matías Defederico decidió demandar a su ex pareja ante la Justicia poco después de que ella criticara su rol durante la internación de Francesca, ya que no viajó hasta Punta Cana para apoyarla y estar con la menor.

Lo que plantea el ex futbolista es que Cinthia se fue del país sin avisar dónde iba a alojarse, en qué lugar estaba y también lo que denuncia es no haberle comunicado permanente los diagnósticos y la manera en que se estaba manejando la salud de su hija. Según Defederico, el regreso nunca fue anunciado por la madre de sus hijas y se tuvo que enterar por los medios de comunicación, no solo su vuelta al país, sino la evolución de la menor.

Atenta a esta reacción de su ex pareja, la panelista de Momento D no dudó en compartir su furia mediante una catarata de videos y capturas en sus historias de Instagram, donde tiene 5.7 millones de seguidores, hizo un durísimo descargo contra su ex. Incluso, hasta se animó a revelar que su hija Francesca no quiere quedarse en la casa de su padre porque la "maltrata". Y hasta narró una situación de maltrato que terminó con presencia policial en el country donde vive el exfutbolista.

Furiosa por la noticia de la eventual denuncia en su contra, Cinthia comenzó: "Le voy a decir a este señor que lo que nunca tuvo colgando... lo tenga y que me deje de romper, porque yo sí tengo ovarios, tengo huevos y me ocupo de todo, de mis hijas de pé a pá. Y en vez de ser buen tipo, de dejar de romper y molestar, y de nunca sumar, y de ser buena leche y agradecido que tus hijas están impecables, prolijas, que son educadas, maravillosas, sensibles".

En su monólogo, la modelo apuntó contra el ex Huracán e Independiente afirmando que en vez de agradecerle todo lo que hace por sus hijas, la lleva a la Justicia. "En lugar de agradecer que tienen una recontrabuena educación, que tienen un buen servicio médico que garpo yo, la educación garpo yo, que las visto yo, que las llevo a pasear, las llevo de vacaciones, estoy con las tareas, las llevo al médico que garpo yo....dejá de molestar", le pidió.

Y con mucha ironía, agregó: "Andá a un boliche, entretenete. Buscá más laburo y quizás con eso puedas pagar lo que hace cuatro años no pagás. Buscá algo entretenido para hacer, más novias, no sé. No me rompa señor. Haga su vida y deje vivir. Sea agradecido porque hay minas que dejan a sus pibes tirados, se van de joda, no les importa nada y yo vivo para y por mis hijas. Tengo tres laburos, no salgo, duermo 4 horas porque es el laburo más feliz que tengo que es el de ser madre".

Visiblemente molesta, aseguró que Defederico "nunca" fue "un buen tipo" y puso en duda su rol como padre. "Nunca estuviste. No sé, andá a terapia y que te dé herramientas para aprender a ser un buen padre. Justo vos me vas a cuestionar que yo me las llevo de vacaciones. Justo vos te vas a hacer el padre fatal diciendo 'Mi negra, mi flaca, mi amor' cuando es la hija con la que más conflicto tenés. ¿Por qué no contás por qué tu hija no se queda en tu casa? Me cansaste y lo voy a contar yo. No se queda porque un día me llamó a escondidas a las 2.30 de la mañana, y de todo hay registro, porque vos estabas hablando mal de mí delante de ella", relató indignada.

Además de los videos, Cinthia compartió alguno de los chats que intercambió con Defederico para demostrar que miente. Instagram "Me llamó para decirme que me extrañaba y que quería volver conmigo. Vos la escuchaste y le dijiste que no se iba a ningún lado y que yo no podía entrar a tu casa. Le gritaste, la hiciste llorar y cuando estaba llorando le arrancaste el teléfono de la mano. Tuve que llamar a la tablet de las hermanas y nadie me atendía", denunció la panelista y sumó: "Entonces fui con la niñera y la policía a las 2.30 de la mañana para ni siquiera cruzarte. Y no me dejaban entrar. Le pedí a la policía que me acompañara para retirar a mi hija. Por eso tu hija no quiere saber nada".

Al final de su descargo, la panelista le pidió a su ex que vaya al "psicólogo" y continuó: "Andá al psicólogo para recuperar la relación. En vez de estar denunciando y estar tanto tiempo al pedo, probá con laburar y ser útil una vez en tu vida. Prefiero tener una denuncia por haber ido a cumplir el sueño de mis hijas, y soy orgullosa. Y si llego a perder esa denuncia, que lo dudo, prefiero hacer 70 probation. Pero les cumplí el sueño a las nenas. Peor es tener una denuncia por no cumplir con alimentos, tener cuatro embargos, porque ni siquiera sos capaz de aportar o de sumar. Porque si no tenés guita, sumás siendo un buen tipo. Prefiero no tener denuncias de incumplimiento de régimen de visitas".

Entre sus innumerables argumentos, Cinthia acusó a Defederico de haber ignorado a sus hijas toda su vida. "Prefiero tener una denuncia por llevar a mis hijas de vacaciones. Mi denuncia me da orgullo, hacé lo que quieras, pero dejá de romper lo que no tenés colgando y empezá a generar el vínculo de padre que nunca tuviste. Ni siquiera cuando nacieron, porque estabas en los boliches. Yo me ocupaba de las nenas y vos llegabas recontramil escabiado. Te levantabas a las 4 de la tarde y les decías 'ajó, ajó' y te sentabas a jugar a la Playstation y jamás te ocupaste de tus hijas. Y así seguís en un círculo vicioso haciendo todo mal. Dejá de molestarme", contó.

Y concluyó: "Y esto sin mencionar las denuncias que no te pude hacer porque fuiste violento en otro país. Pero te invito a que me desacredites judicialmente a ver si yo miento. Pero nunca tuviste los huevos. Porque si a mí me dicen violenta voy a la justicia a limpiar mi nombre. Pero hasta tu mamá lo reconoció en televisión. Otraaaaa, tu mamá. Que me denunció y no para de atenderme todos los días y vos permitiste que dijera barbaridades de mí y de mis hijas. Entonces me presenté yo solita en la justicia ¿sabés por qué? porque todos ustedes no hacen más nada que restar. Ocúpense de su vida y dejen de joder Esto es una vergüenza y yo soy partícipe de esta vergüenza. Cuando vos dejes de joder yo también me dejo de joder".