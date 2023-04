"Clara es oscuro": el Kun Agüero habló de la novia de Piqué y tildó de "brava"a Shakira

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena... Esta fue una de las frases que cantó Shakira en la Music Sessions #53 que grabó junto a Bizarrap hace meses atrás, en obvia referencia a la nueva pareja de su ex Gerard Piqué, Clara Chía Martí. La canción rompió todos los rankings musicales con el video que ya tiene más de 500 millones de reproducciones, y además logró desplazar a Bad Bunny como la artista latina con más oyentes mensuales en Spotify.

A partir del estallido musical, Clara Chía tardó semanas en volver a salir de su casa, al parecer por un estado depresivo producto de la exposición que hizo la madre de los dos hijos de su pareja. Pero en las últimas horas, Sergio Agüero e Ibai Llanos se hicieron eco de una polémica versión que circula en las redes sociales a partir de un tuit de Shakira y que sólo busca simplemente lastimar, en este caso a la actual pareja del ex defensor del Barcelona.

Resulta que varios medios españoles se hicieron eco de la versión de que Clara Chía Martí sería "trans" a raíz de los dichos de un supuesto doctor habría revelado que él está llevando el proceso de cambio de la estudiante de relaciones públicas. Algo que no sólo no está confirmado, sino que también pertenece al ámbito privado de la joven pareja de Piqué. De todas formas, una de las típicas fake news de las redes sociales.

Lo cierto es que en uno de los tantos vivos que hacen juntos, el ex delantero del Manchester City y el streamer español buscaron despertar las carcajadas de sus seguidores y se metieron en la guerra que protagonizan Shakira, Piqué y Clara con total frivolidad, aprovechando un polémico tuit que hizo Shakira días atrás, cuando compartió una foto estilo selfie de ella, usando un piluso de color negro que le sombreaba la mitad del rostro junto a la palabra "Chiaroscuro".

En ese sentido, el Kun afirmó: "¡Claro! Clara es Chiaro y puso eso. Qué guacha, es brava". Del otro lado, las risas cómplices del también youtuber español, el cual simplemente se dedicó a pinchar al argentino para que suelte su lengua. "¡Está jodido Piqué! Clara oscuro, como que, por ahí, está diciendo que Clara es oscuro. Puede ser que...como que Clara esté oscuro, tramando algo. Qué guacha, eh. Es difícil, es brava....es tremendo", siguió Agüero.

El polémico tuit de Shakira se dio casi en simultáneo de las versiones que circulan en las redes sobre la verdadera identidad de la pareja de Pique, en medio de los rumores de varios programas españoles que afirman que la joven le habría sido infiel al ex defensor con Pep Guardiola, ex entrenador del Barcelona, en forma de "venganza", y tras la marcha de la cantante colombiana y sus hijos a Miami.

De hecho, la artista compartió en las últimas horas una contundente publicación en sus redes sociales pidiéndole a los medios de comunicación, fans y paparazzis respeto por su situación y por la intimidad de sus hijos: Sasha y Milan. "Es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mi y de mi familia. Sin embargo, mis hijos han vivido un año muy difícil", comenzó el descargo de Shakira.

Y continuó: "Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad'', escribía la artista tras haberse mudado a Miami junto a sus seres queridos". Después de varios meses esperando, Shakira ya se encuentra en Estados Unidos empezando una nueva vida alejada de la polémica y de su ex.

De manera casual, o tal vez no, Piqué coincidió con el primer día de colegio de sus hijos en Estados Unidos y apareció junto a Clara Chía en público. Ambos se mostraron a bordo del auto del ex jugador -para los interesados, no se trata de un Twingo- con los rostros muy serios y sin querer hacer ningún tipo de declaración. Desde que empezó el despecho de Shakira contra su ex marido, el futbolista español, quedó expuesto que la relación antes era por fuera del vínculo monógamo y la mujer en cuestión tenía entonces 22 años. Si bien, existían otros problemas entre la pareja que tuvo una relación de una década, básicamente este romance fue el que colmó el vaso de la paciencia de la cantante colombiana.

El periodista español Miquel Blazquez se había referido a la situación que vive la pareja del ex futbolista y brindó datos impactantes de su actualidad en medio del escándalo. Dijo que Piqué se "lo tomó así nomás" y que "no le había alterado el día a día". En cuanto a Clara, había dicho que "ha actuado de mala fe". "Ella lo está pasando muy mal, porque está muy perseguida por fotógrafos y papparazzis a toda hora y de hecho te cuento que ella ha dejado de trabajar en Kosmos (la empresa de Piqué) o, mejor dicho ha dejado de ir al lugar, se entiende que sigue trabajando desde su casa”, había ampliado en diálogo con Juan Etchegoyen.

El español había aprovechado aquel espacio para contar que la chica, al empezar a salir con el futbolista, tiene actitudes "distintas", básicamente, porque ya no trabaja tanto. "Va un poco como de diva", determinó asegurando que salir con él la influyó negativamente y agregó: "Al estar con el jefe, tiene un trato de privilegio". Según se había difundido en su momento, los papás de la joven en cuestión son "gente muy bien relacionada en la zona alta de Barcelona”, explica el portal Vanitatis ya que se desenvuelven en el mundo de la abogacía y los bienes raíces, por lo cual la novia del ex jugador del Barça "está acostumbrada a tener una vida acomodada".

Shakira ya había sacado un tema "tranqui" contra Pique (Monotonía) pero el miércoles, apostó fuerte de nuevo a su despecho y tiró sus beef, indirectas super directas, contra él y Clara en la nueva canción que produjo junto a Bizarrap. “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”, canta haciendo una pausa estratégica para que se entienda que habla de la actual. Pero también, prácticamente confirma que la joven estuvo en la casa que compartían en España porque lanza: “Yo te desocupo (la casa) mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”.