Clara-mente desde que está con Piqué se hace la diva: la novia casi ni labura

Tras la publicación de la Session de Bizarrap y Shakira, trascendió información sobre el bajo desempeño laboral de la no tan nueva novia de Gerard Piqué, Clara Chía Marti. De acuerdo a lo que se rumorea en la empresa de él, donde ella trabaja porque es estudiante de Recursos Humanos, desde que inició la relación, la joven que en febrero va a cumplir 24 años "va de diva". En criollo, no hace nada porque a fin de cuentas sale con el dueño.

Desde que empezó el despecho de Shakira contra su ex marido, el futbolista español, quedó expuesto que la relación antes era por fuera del vínculo monógamo y la mujer en cuestión tenía entonces 22 años. Si bien, existían otros problemas entre la pareja que tuvo una relación de una década, básicamente este romance fue el que colmó el vaso de la paciencia de la cantante colombiana.

Por acá no vuelvas, hazme caso Cero rencor bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En Mitre Live, el periodista español Miquel Blazquez se refirió a la situación que vive la pareja del ex futbolista y brindó datos impactantes de su actualidad en medio del escándalo. Dijo que Piqué se "lo tomó así nomás" y que "no le había alterado el día a día". En cuanto a Clara, dijo que "ha actuado de mala fe".

"Ella lo está pasando muy mal, porque está muy perseguida por fotógrafos y papparazzis a toda hora y de hecho te cuento que ella ha dejado de trabajar en Kosmos (la empresa de Piqué) o, mejor dicho ha dejado de ir al lugar, se entiende que sigue trabajando desde su casa”, amplió en diálogo con Juan Etchegoyen.

Ahora bien, el español aprovechó el espacio para contar que la chica, al empezar a salir con el futbolista, tiene actitudes "distintas", básicamente, porque ya no trabaja tanto. "Va un poco como de diva", determinó asegurando que salir con él la influyó negativamente y agregó: "Al estar con el jefe, tiene un trato de privilegio".

Según se difundió en su momento, los papás de la joven en cuestión son "gente muy bien relacionada en la zona alta de Barcelona”, explica el portal Vanitatis ya que se desenvuelven en el mundo de la abogacía y los bienes raíces, por lo cual la novia del ex jugador del Barça "está acostumbrada a tener una vida acomodada".

Shakira ya había sacado un tema "tranqui" contra Pique (Monotonía) pero el miércoles, apostó fuerte de nuevo a su despecho y tiró sus beef, indirectas super directas, contra él y Clara en la nueva canción que produjo junto a Bizarrap. “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”, canta haciendo una pausa estratégica para que se entienda que habla de la actual. Pero también, prácticamente confirma que la joven estuvo en la casa que compartían en España porque lanza: “Yo te desocupo (la casa) mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”.

Este dato lo comprueba Melany Mora Murillo en su hilo de Twitter que hace a propósito de la canción: "'Um... mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también' (dice la canción). Es que no hay que tener ni dos dedos de frente para saber que llevar a la amante a la casa de la esposa mientras no está no es buena idea. Ojo este stream con Ibai Llanos que salió el 15 de agosto de 2021 donde sale Clara atrás jaja".

El deportista del Barcelona creó en 2017 la empresa Kosmos Global Holding S.L. con el apoyo de Hiroshi Mikitani, dueño de Rakuten, con la intención de "reinventar los negocios de medios y deportes". Su compañía de medios trabajaba, por ejemplo, con la Copa Davis pero se terminó el vínculo también por no llegar a acuerdos de inversión.

Según el medio británico The Sun, la relación entre Clara y Gerard habría cuando se cruzaron en un evento laboral. Ella trabajaba como camarera en La Traviesa, una disco de Barcelona. Después de ese flechazo, el ex de Shakira le consiguió un puesto en su productora.