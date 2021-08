Claribel Medina, íntima con BigBang: la pandemia, la nueva tele y su vuelco a las redes

La pandemia del coronavirus obligó a un gran número de artistas a salir de su zona de confort y a apostar a plataformas nuevas para subsistir. Así fue como músicos, actores y humoristas, entre otros, acudieron a las redes sociales, a plataformas de streaming y a diversas herramientas 2.0 para no perder el contacto con el público y, además, combatir la aguda crisis laboral que acrecentó la cuarentena.

Si bien la situación ya se está regularizando en el país -se amplió el horario de circulación, el de actividades gastronómicas y culturales, aumentando el aforo máximo de ocupación de las superficies cerradas- Claribel Medina puede decir a sus 59 años que nunca es tarde para aprender y arriesgarse a lo desconocido. "De alguna manera, esta segunda etapa de la pandemia la estoy pasando más tranquila", afirma en diálogo con BigBang.

Poder volver a trabajar de vuelta, grabar y pasar tiempo con la familia -sostiene- es el combustible que necesitaba para poder salir del difícil momento que originó la pandemia. "Todo esto significa un empezar a salir de vuelta. Además, ya estoy vacunada, ahora arranco una gira y ya tuve COVID-19. Me agarró fuerte, pero no grave. Tuve que hacerme dos veces placas de pecho porque no me bajaba de fiebre, pero no llegué a internarme", aclara.

¿Cómo incursionaste en Kwai y de qué tratan estás microficciones que protagonizas?

- Kwai abrió este circuito, temporada o la posibilidad de crear mini ficciones que no duran más de tres minutos. Por lo general, son de un minuto y medio como máximo. Mi hija, Agostina, estaba trabajando ahí y me dijo si quería hacerlo también. Al principio pensé que iba a tener la posibilidad de hacerlo con ella, que es un sueño para mi, pero me contactaron para hacer mis propios protagónicos.

Es una experiencia fantástica y fascinante. En un minuto hay que contar una historia con principio y final. Son historias con sentimientos mayormente simples, pero con cierto grado de dificultad. Hay de amor, de desencuentros, traiciones, angustias y enojos. Es completo el catálogo y muy interesante porque tiene una dirección fantástica. Todo es bastante elaborado, el director charla con los actores y en conjunto se busca una manera simple para contar la historia por el estilo de la plataforma.

Es un desafío muy interesante. Podés improvisar sobre el texto que te dan, tenés un permiso para llevarlo a tu estilo. Muchas veces es contar en 60 segundos una emoción extrema. Los tiempos son muy acotados y lo comparo con la vida, me parece un trabajo interesante al que es posible entregarse y, obviamente, el actor debe tener los recursos para hacerlo.

¿Estas plataformas van a ir apartando a la televisión?

- No se si la van a ir apartando, pero son una alternativa más de trabajo para un público más juvenil. El otro día hice un vivo y muchas mujeres grandes se metieron a verlo. Las redes sociales son un mundo que nosotros también usamos. Instagram con el vivo nos dio la posibilidad de brindar entrevistas al mundo entero.

Es una fuente de trabajo que recién empieza y una alternativa más para gente joven que hace casting y a la que no le llega su momento. Somos muchos en el mundo artístico. Yo siempre digo que hay un espacio para cada uno, pero hay que encontrarlo. El punto a favor que tienen estas plataformas son que se trata de un trabajo inmediato que, quizás, no será el más puro, pero es un medio para aprender.

¿Hay pocas oportunidades de trabajo para los actores actualmente?

- Yo creo que si. A partir de la pandemia se ha reducido el tema del trabajo porque hay mucho cuidado y, sobre todo, mucho miedo. Hay gente que se acostumbró a estar en su casa y esto lo digo porque a mi me pasa. Yo hice una vida acá dentro. El estar en tu casa se convirtió en una costumbre y eso hay que vencerlo. Hay que pelear contra eso.

Al abrirse un mundo totalmente nuevo con las redes sociales, la televisión se ha visto lastimada. Ahora la gente puede ver lo que le interesa cuando se le da la gana, por ejemplo a través de YouTube. y la televisión vive de vivo. La gente joven ahora están más cerca de este formato, de la posibilidad de consumir el contenido que quieran cuando lo quieran , y por eso la televisión debe encontrar una nueva forma de comunicar y atraer.

Además, el contenido multinacional hace que la ficción nacional salga lastimada. Esto sucedió siempre, ya se veía venir, pero hoy está en su peor momento. Todo lo que viene de afuera es comprado y mucho más económico que lo producido acá, más allá de que el público lo elija o no. Actualmente en la televisión no hay ficciones nacionales y los canales se nutren del famoso casete con tiras internacionales.

¿Cómo te afectó y te afecta esta pandemia en el plano laboral?

- Me afectó como a todos. Todos los actores y artistas en general tuvimos que parar en marzo y personalmente, a mi recién en septiembre me apareció la posibilidad de trabajar en el Cantando por un sueño. Estuvo buenísima esa oportunidad, sobre todo el hecho de poder compartirlo con mi hija (N.de la R: Claribel Medina participó del Cantando por un sueño junto a su hija, Agostina, hasta noviembre, cuando fue eliminada por Charlotte Caniggia).

Fui a jugar un juego especial, divertido y muy difícil. A eso hay que sumarle que lo tuve que hacer por Zoom, ya que no es fácil ensayar por videollamada. Los sonidos llegan más tarde y todo es más complicado. Curiosamente, es mucho más trabajo que encontrase físicamente. Fue difícil la pandemia en ese sentido, sobre todo en lo emocional. Es una situación horrible de la que no hemos escapado aún.

¿A pesar de los años, seguís extrañando tu tierra natal?

- Siempre. Argentina y Puerto Rico son mis lugares en el mundo. A mí me parece que todos los días se comienza, que siempre es un nuevo comenzar eternamente. El alejarse de tu familia, de tu tierra, ese desarraigo, es muy complicado de superar, porque hay algo que tiene que ver con las raíces que uno adopta en un lugar nuevo.

Yo formé una familia en Argentina y tengo dos hijas maravillosas criadas acá. Pero a mi madre de 92 años no la puedo ver cotidianamente y pesa que no haya visto el crecimiento de sus nietas. Uno tiene que reconciliarse y perdonarse con eso. Es una revolución en el alma, y a mí me ha costado mucho. Durante muchos años viví con este nudo en el pecho, dándome cuenta que hay un vacío muy fuerte.

¿Es cierto que tu mamá, Petra Santos, no tiene conocimiento o conciencia de tu éxito acá en Argentina?

- Con mi madre ocurre que me fui joven de Puerto Rico y es natural que ocurra esto porque las redes sociales no estaban en aquel momento, no existían. Yo arranqué en los ´90 con "Naranja y Media", con (Guillermo) Francella, que era un éxito de 40 de rating y no sabía cómo explicárselo a mi madre. En ese sentido, la música es más rápida y llega con mayor velocidad a todos los lugares. Pero lo que tiene que ver con nuestra ficción, todo es muy nacional.

Con una novela como "Los Roldán", que también hacía 40 de rating, me era muy difícil meterla a mi mamá en este mundo, tratar de explicarle qué significaba que la ficción tuviera esa cantidad de audiencia porque ella no lo vivía en carne propia. Aparte, mi madre es una mujer de campo, creció en una montaña, venía a visitarme cada cinco años a la Argentina. Cuando alguien le decía de mi éxito, se quedaba congelada.

Flor Peña fue duramente cuestionada por defender el rol del actor en esta pandemia ¿Cómo tomaste esta situación?

- Creo que las cosas se fueron de las manos en cuanto a las agresiones. Eso no está bueno bajo ningún punto de vista, sea hombre, mujer carpintero, abogado o médico. Lo que pasa es que es muy doloroso todo lo que ocurre y ocurrió con Flor a raíz de su visita al presidente y espero que reflexionen a tiempo.