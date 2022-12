Clasismo, celos y desubique en el clan Montaner: el calvario que vive Stefi Roitman

La relación entre Sferti Roitman y su suegra, Marlene Rodríguez, se sabe que dista de ser la mejor. A lo largo de su relación con su actual esposo, Ricky Montaner, hubo varios episodios de enojo que se potenciaron cuando Marlene directamente se encargó de toda la organización de la boda y no dejó que nadie haga nada por fuera de su supervisión. ¡Ni siquiera la novia!

En aquella oportunidad, Marlene había remarcado que su relación con su nuera era excelente y advertía que: “Leí que decían que nos llevábamos mal y Dios quiera que nunca pase eso ¡Qué vaina tan horrenda!. Stef es un bombón, es lo más dulce, llora por todo, se emociona. Ella forma parte de la familia, es como si hubiera estado con nosotros siempre”.

Lo cierto es que en plenas Fiestas, la matriarca del clan Montaner publicó un duro mensaje contra Roitman que desató un nuevo round entre ambas. Sin ir más lejos, la madre de Ricky compartió un posteo en Instagram en el que enumeró todas las cosas por las que estaba "agradecida" en esta Navidad. "Por el amor de Ricky a Stef, que lo hace hacer cosas que no le encantan sólo por amor", disparó Marlene.

Luego de ese palito a su nuera, agradeció que los cinco hombres de la familia se animaron a "buscar la cena" navideña "en un clima que no invitaba a salir". Frente a esta chicana navideña, Stefi no titubeó y le respondió a su suegra con una historia en la que se la puede ver besando a Ricky durante Navidad. "Espero que hayan tenido una hermosa Navidad", escribió.

El vínculo entre Stefi y el clan Montaner se empezó a quebrar durante el Casamiento

La crisis entre la actriz y la madre de su esposo se remonta a su casamiento. Como si fuera un cuento, el pasado sábado 8 de enero se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, a la cual asistieron más de 400 invitados. La ceremonia tuvo lugar en Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchos famosos dieron el presente.

Sin embargo, la mala relación con su suegra Marlene Rodríguez Miranda habría complicado la relación con su marido. Ni siquiera el pedido de paz de Ricardo Montaner sirvió para calmar las peleas. Los rumores aseguraban que los cruces con su suegra fueron incontables. Primero fue el tema del vestido blanco que Marlene uso para la boda de Ricky (y luego aclaró que se trataba de sólo una camisa). Luego se sumaron más problemas. “Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda”, lanzó Stefi.

Esa fue la frase que desató el caos en el clan Montaner, ya que se la dijo a la propia Marlene. Incluso, a un mes de la boda, Stefi había publicado una fuerte frase en su cuenta de Twitter que los internautas no dudaron en adjudicársela a Marlene. “A veces tenemos que agradecer a Dios por lo que no pasó. Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí”, había escrito la mediática al llegar a Ezeiza, sin Ricky, luego de pasar su luna de miel en México.

Esta publicación generó un gran revuelo entre los usuarios en las redes sociales, ya que aseguran que van dirigidas a su suegra. Como si esto fuera poco, el periodista Sebastián Pampito Perello Aciar destacó que, a diferencia de Camilo y Evaluna, Ricky y Stefi viven separados del resto. “Ella vive en Estados Unidos con Ricky, solos, no viven con la familia de Ricardo... Sí llamó la atención que haya llegado sola después de la luna de miel”, comentó.

Marlene opacó a Stefi y el plan para cambiar su imagen

Luego de la polémica por el color del vestido que usó durante el casamiento, el cual fue mixto debido a que la familia Montaner es evangelista y la de Stefi Roitman es judía, Marlene salió a aclarar por qué usó blanco en la boda: "Sí, me criticaron mucho... es un diseño típico de Carolina Herrera: camisa blanca y falda negra". Además, aclaró que tiene una excelente relación con Stefi: "La amo con todo mi corazón. No es cierto lo que dicen".

Pero esto solo fue parte de la red de amor familiar que activaron desde el clan Montaner. La mamá de Evaluna, compartió en su cuenta de Instagram una foto de la pareja durante su casamiento. "Qué imagen hermosa esa. Cada minuto fue fuera de lo normal. Dios, la familia, los amigos, la belleza, la creación, el trabajo en equipo, la música, el amor. Dios es sobreabundante. Los Montaner en manada", señalo la mujer de Ricardo en el posteo.

"No paro de sonreír viendo cada videíto o foto. Qué sueño más hermoso. Los amo mucho", redactó Roitman, que decidió apaciguar las aguas. El que también apareció en escena fue el padre de familia, Ricardo. Que quiso un poco protagonismo en la pelea cibernética que venían teniendo su esposa y su nuera: "Yo pensaba que la tontería y el chisme era para pasquines. ¿Alimentan la tontería? Stef es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa...", señaló.

Los Roitman Vs los Montaner

En abril, Stefi Roitman había vuelto a armar las valijas y partió una vez más a Miami para reencontrarse con su esposo. Sin embargo, antes de abordar el vuelo, la influencer volvió a usar sus redes sociales y generó polémica. ¿El motivo? Si bien suele ser críptica a la hora de manifestar sus emociones, dio a entender que no se adaptaba a la vida en Estados Unidos y les dedicó un especial posteo a sus padres.

Resulta que el mal vínculo entre los Roitman y los Montaner se terminó de romper después de que Marlene no los dejara participar de la organización de la boda. De hecho, la familia Roitman dijo: "Queremos participar de la boda de nuestra hija, Stefi. Queremos participar de esto". Pero quien se opuso fue Marlene, quien terminó tomando la posta del casamiento.

La mala relación entre las familias fue tal que ni siquiera se sacaron una foto juntos en la boda. "Se armó la trifulca sobre el tema de la wedding planner. Además, por el tema del canje. Ellos querían tenerlo, pero no querían publicitarlos", había confirmado el periodista Augusto Tartúfoli en alusión a las duras exigencias que Marlene impuso a todos aquellos proveedores que participaron de forma gratuita de la ceremonia. "Pagaron casi todo los Montaner, porque no hay foto de las dos familias juntas. Ni una. Está la novia con el clan Montaner, pero la foto del ensamble no está. No se llevan bien, pero a instancias de los Montaner. Los Roitman quieren tener un vínculo", sumó.

Sin embargo, la decisión de Ricardo Montaner de no aceptar el ingreso de los padres de Stefi al chat familiar fue uno de los motivos que despertó la "asfixia" que la argentina acusa solapadamente en redes sociales cada vez que puede. "Ricardo dijo: 'Se cierra el grupo de WhatsApp'. Puso: 'Nadie entra y nadie sale', y ahí es cuando Stefi comenzó a sentir que necesitaba aire. Hay una tensión mayor hoy. Hay una división entre Miami y la Argentina. Ellos viven en dólares y cuando vienen acá es distinto, porque los Roitman viven en pesos. Cuando van todos a comer, deberían 'levantar' la mesa los que cobran en dólares y no los pobres que cobran en pesos. Hay tensión", había señalado el periodista.

A Stefi la incomodan hasta cuando se baña

En junio de este año, el nombre de Ricky volvió a ser tendencia y generó una nueva polémica que involucró a Stefi: el cantante la grabó y publicó el video en las redes sociales mientras ella se daba una ducha. Y como era de esperarse, le llovieron las críticas. “Orando mientras se baña y no sabe que la miro. Te amo Stefi Roitman”, escribió junto a la grabación que dio a conocer en sus historias de Instagram.

En cuestión de minutos, varios internautas lo acusaron de violar la privacidad de su pareja: “Muy psicópata Ricky Montaner”, “No hay ni un cuerdo en esa familia”, “Full secta”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en Twitter. Situación similar había vivido Camilo con Evaluna Montaner en diciembre del 2020. En aquella oportunidad, el también músico grabó a la hija del jurado de La Voz mientras se bañaba y lo publicó en las redes sociales. “Ella”, escribió.

De fondo, se la veía a la artista completamente desnuda, aunque lo único que se llegó a ver son las piernas en la bañadera. “Evaluna es el centro de mi vida y tengo la certeza de que yo también soy el centro de la suya. Entonces... esa certeza da una seguridad tan bacana... Aceptamos el amor que creemos merecer”, respondió más tarde el colombiano, ante la lluvia de críticas que recibió al respecto en aquella oportunidad.