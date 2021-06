Claudia Fontán estalló contra MasterChef: "Soy la que más se perjudica con todo esto"

Claudia Fontán sorprendió a propios y extraños durante la última gala de Masterchef cuando, sin dudarlo, recogió parte del preparado de su Banoffe Pie, una tarta con masa de galletas, cubierta por una mezcla de crema de banana y un toffee a base de gelatina, que se la había caído al piso para seguir utilizándolo. "No sé qué hacer, me desespero", señaló la actriz.

A pesar de que varios de sus compañeros le aconsejaron no recoger del piso la fuente de toffee que se le había caído al piso, la actriz hizo pisos sordos, se arrodilló y con sus manos intentó salvar la preparación. Lo cierto es que la concursante no solo se ganó la críticas de parte del jurado, sino que le fue otorgado el título de "mentirosa" en las redes sociales luego de que jurara ante las cámaras no haber utilizado lo que se le cayó al suelo para concluir el postre.

Y es que a pesar de que Fontán juró ante todos los presentes y por "Dios" no haber usado el toffee que adornó el piso en su preparación, las cámaras del programa fueron testigos de todo y quedó registrado durante al emisión del ciclo de Telefe. “No lo puedo creer. ¿Qué pasó ayer? La presión y los nervios, te ponés en blanco”, aseguró, este miércoles, en diálogo con Intrusos.

Si bien evitó referirse al supuesto enojo de parte de la producción de MasterChef Celebrity 2 por lo sucedido, se mostró visiblemente avergonzada. “Ya no importa cómo hayan sido las cosas, lo vi y estaba con mi hija. No lo podía creer, me fui a la banquina. Lo que tengan que decidir, yo respeto la consigna y el jurado, son las reglas del juego, y a veces por la presión hacés cosas que terminás diciendo '¿yo hice esto?' No pude dormir anoche”, contó.

De esta manera, la Gunda adelantó que lo ocurrido ayer tendrá consecuencias en el capítulo de este miércoles. En ese sentido, avisó que está dispuesta a aceptar ser descalificada por lo que hizo. Cabe remarcar que MasterChef Celebrity 2 ya está en el tramo final con respecto a las grabaciones del ciclo. De hecho, este miércoles se grabó la segunda semifinal y el jueves tendrá lugar la gran final en los estudios de Telefe.

Según le adelantaron a BigBang, se grabarán dos finales alternativos para que el "verdadero" no salga a la luz antes de tiempo. La intención de la producción de Telefe es evitar eventuales "spoilers" sobe el ganador del concurso de cocina, tal y como le ocurrió a Bake Off el año pasado. “Sé perfectamente que está todo grabado y que soy la que más se perjudica con todo esto. No lo puedo explicar”, continuó Fontán.

Y agregó: "Por supuesto que me arrepiento, lo único que quiero es volver el tiempo atrás y que no hubiese pasado. Ojalá en un tiempo me pueda reír. Opté por callarme la boca porque no sabía bien lo que había pasado, y cuando lo vi ayer, no lo podía creer". De acuerdo con Intrusos, este miércoles la actriz puso el grito en el cielo puertas hacia dentro y acusó a la producción de MasterChef de hacer foco en su error a propósito para humillarla.

Sin ir más lejos, Rodrigo Lussich detalló que los ánimos están caldeados de ambos lados, ya que Santiago del Moro -conductor del programa- y parte de sus compañeros, con María O'Donnell, cuestionaron duramente a Fontán por negar lo que, a sus ojos y los del público, fue muy evidente. “Hubo gritos en los pasillos de la radio, puteando contra la producción de MasterChef, dicen que la editaron para cag.... ", contó el conductor de América.

Y cerró: "Sus compañeros no podían creer que negara lo evidente. Del Moro no podía creer semejante negación”. Entre los jurados del programa de Telefe, solo Damián Betular se negó a comer lo preparado por Fontán, mientras que Germán Martitegui le dedicó una contundente frase: "Cuando esta relación empieza a tener dudas, porque te vieron levantando cosas del piso, ya no podemos funcionar como un grupo. Entonces, ojalá que no sea cierto".