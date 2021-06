Claudia Fontán levantó comida del piso y le mintió al jurado de Masterchef Celebrity: cuál será su sanción

No pasa un control bramotológico. Claudia Fontán fue la gran protagonista de la última gala de Masterchef Celebrity, la cual estuvo dedicada a la pastelería: los participantes debían preparar un Banoffe Pie, una tarta con masa de galletas, cubierta por una mezcla de crema de banana y un toffee a base de gelatina que sería el preferido de la princesa Diana de Gales. Pero la actriz no logró el frío adecuado para este platillo y esto desencadenó una serie de contratiempos que le pasaron factura.

Y es que la Gunda decidió volver a su lugar de trabajo, que estaba completamente desordenado y cubierto de utensilios de cocina, para batir la crema de banana. Por eso, regresó a su posición con dos fuentes, una con la base de galletas y otra con el toffee, y las apoyó en su mesada con tanta mala suerte que la que tenía el toffee se deslizó rumbo al piso. ¿Lo peor? La fuente cayó boca abajo, vertiendo todo el contenido contra el piso.

Totalmente desesperada, Fontán se arrodilló, tomó la fuente una vez más y con sus manos intentó salvar la preparación, recogiendo lo que pudo del toffee que adornaba el suelo. "No sé qué hacer, me desespero", señaló la actriz. A su lado, pasó corriendo Gastón Dalmau, quien le pidió que no recogiera la comida del piso y le recordó que programas atrás, Andrea Rincón había sido duramente cuestionada por el jurado por utilizar sus pies para pisar unas papas.

El conductor del programa, Santiago Del Moro, se arrimó para intentar socorrer a la actriz, le alcanzó sus anteojos, los cuales habían quedado en el suelo, y le aconsejó no seguir agarrando el toffee del suelo ya que, de lo contrario, se iba a "enojar" el jurado. Damián Betular, se acercó a Fontán y no dudó en preguntarle: “¿Esto está juntado del piso? Gunda, yo me llego a enterar de que me como algo del piso...Avisada estás”.

Lo cierto es que Gunda intentó engañar al jurado y ante la consulta sobre si había agarrado el toffee del suelo, solo atinó a contestar: "No, te lo juro por Dios que no”. Claro está, la actriz fue la primera en estrenar la ronda de degustaciones y se refirió al incidente. "Venía muy bien, apoyé el toffee en una cuchara y se me cayó todo al piso", contó. Cuando Betular le volvió a preguntar si había usado el contenido del suelo, ella insistió: "No, sino no tendría".

Y agregó: "Entiendo que pueda dar a la duda, porque yo empecé a levantar al piso. Yo había puesto en la torta, después se me cayó al piso. Es lo que está ahí. Después junté lo que había quedado pegada en la fuente, con una espátula, y después lo que quedó en la olla... no te voy a mentir”. Finalmente, Betular desistió de probar su porción y les dio paso a sus compañeros, Donato De Santis y Germán Martitegui, quienes sí probaron el postre.

Mientras Donato probaba la preparación, Fontán volvió a defenderse de las acusaciones en su contra: “Entré en un ataque. Tenía la sensación de querer juntarlo, entré en un ataque pero no se puede. No le voy a poner algo del piso, por eso me da cosa que no me crea”, respondió apuntando a Betular. “¿Vos me jurás que no hay nada del piso?”, le preguntó Martitegui y ella, contestó firme: “¡No, cómo va a haber del piso ahí!. Si vas a mi estación vas a ver que quedó toffee”.

Al final de la devolución, Betular aclaró que si bien confía en la palabra de la actriz, intentó ser justo con respecto a lo que había ocurrido tiempo atrás con Rincón. “Yo no lo probé porque me había quedado en la duda como con Andrea y quiero ser justo. Confío en vos, pero me da cosa. Te tenía mucha fe para hoy”, cerró su devolución.

De Santis cuestionó el exceso del espesor de las galletitas, mientras que Martitegui disparó: “En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Yo como jefe de cocina tengo que tener confianza ciega en la gente que está abajo mío de que si le pasa algo como lo que te pasó a vos, no lo van a poner en el plato”, señaló.

Y continuó: “Cuando esta relación empieza a tener dudas, porque te vieron levantando cosas del piso, ya no podemos funcionar como un grupo. Entonces, ojalá que no sea cierto, pero no solo hay que ser sino parecer. Si se te cae algo al piso, no lo levantes y seguí trabajando como tenés que trabajar”. Ante estas palabras, Fontán se mostró muy "avergonzada" y cerró: No sé que quise... que quería hacer”.

Detrás de escena, la actriz recibió duras críticas de parte de sus compañeros, los cuales pidieron que sea sancionada por levantar y utilizar comida que había caído al suelo. Por un lado, en uno de los adelantos de Telefe se dio a conocer que el jurado le daría un castigo a Fontán, que rompió en llanto. Por el otro, se conocieron detalles de la grabación del programa que salió al aire ayer, "La grabación en ese momento se frenó y una compañera, que es María O'Donnell, se le fue al humo. Le dijo que eso le había pasado por no ayudarla", contó Guido Zaffora esta mañana en el ciclo "Es por ahí" y adelantó que pidieron la "expulsión" de la actriz por faltar a la verdad. Lo que se sabe es que, de mínima, la Gunda será enviada directamente al domingo de eliminación ¿Se concretará?