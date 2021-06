Claudia Fontán, tras la sanción que recibió en Masterchef Celebrity: “Es una televisión que tal vez nunca hice"

El miércoles por la noche, Claudia Fontán enfrentó al jurado de MasterChef Celebrity, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, y con lágrimas en sus rojos reconoció que había utilizado la preparación del toffee que se le había caído al suelo para terminar el Banoffe Pie. Como consecuencia, se decidió que sea parte de todas las galas de eliminación hasta que termine su participación en el reality de cocina.

Conforme con la posibilidad de poder seguir en el ciclo de Telefe, la Gunda volvió a enfrentar las cámaras de Intrusos y aclaró que no se sintió "humillada" por como la producción del programa decidió tratar el tema. "Voy a ir todos los domingos a la gala de eliminación. Es fuertísimo. Los programas los grabás y te enterás cuando lo ves. No sé lo que va a salir mañana. Trato de responder a mis acciones”, dijo a la salida de su programa radial.

Si bien se mostró incómoda por todo lo que le tocó vivir, aclaró: ”Es una televisión que tal vez yo nunca hice. Me voy sorprendiendo. Pero son las reglas del juego. De la única manera que puedo responder es cocinando. Es lo que voy a hacer ahí. Es un juego, no puedo juzgar y todavía estoy adentro. Dentro de un tiempo, con distancia, por ahí lo veo de otra manera. No me hace sentir humillada pedir perdón de manera pública. Hacerme cargo de las cosas que pasan... ".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese sentido, la actriz resaltó que se dio cuenta al aire lo que ocurrió. "Pedir disculpas no me parece tan terrible. Con la verdad es la única manera que te podés defender. Es un juego, está en ese marco. Es el escenario donde sucede. Trabajé mucho con otros cocineros”, sentenció Fontán, quien, a partir de ahora, deberá afrontar todas las galas de eliminación a pesar de que, su plato principal por ejemplo, fue elegido en esta ocasión como el mejor.

La actriz quedó emparejada con María O’Donnell para definir a la ganadora de la segunda estrella, la primera se la había llevado Gastón Dalmau. “El mejor plato de la noche es el de Gunda”, anunció Betular, pero aclaró: “No vas a tener estrella hasta que dure esta semana, ni nunca. Vas a tener que cocinar todos los domingos hasta que llegues. Ojalá que sea lejos y que quede todo esto atrás”.

Fue entonces que el chef le otorgó la medalla a la periodista. Pero lejos de estallar de bronca, la actriz aceptó el veredicto y aclaró: “Quedé a disposición de lo que decida el jurado y estoy completamente de acuerdo”. Tras la nota, Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, se mostró implacable con MasterChef y acusó a la producción de "humillar" a Fontán por tan solo un error por el rating.

Furioso, opinó: "La humillación llegó a su punto máximo. Ayer la humillaron como nunca a un participante en MasterChef, nunca merededora de una humillación, aunque obviamente sí de una sanción o reprimenda porque hizo trampa y además mintió. Todo eso en un reality tiene su costo". Luego de tildar al certamen de "MasterTongo", sostuvo que "la humillación fue innecesaria".

De acuerdo con sus dichos, si bien la actriz no lo manifestó públicamente, ella sintió como un "bochorno" lo que ocurrió durante su programa. "Decidieron humillar públicamente a Claudia Fontán, más allá de tener que ir siempre a la gala de eliminación como castigo, televisivamente eso fue bochornoso para Claudia. Me dio cosa verla llorar a Fontán. Más allá de las idas y vueltas sobre ciertos modos, preferencias, como grabar más tarde para esperarla, o que aparentemente se estaba copiando una receta en un baño… Pero ver a una mujer humillada así en la tele por tres señores, tres soberbios básicamente, más allá del estilo de cada uno… Son tres soberbios", sentenció.