Claudia homenajeó a Diego en MasterChef y Gianinna se emocionó: "Una parte mía se fue con él"

Después de haberse ausentado algunos días tras la muerte de su ex marido y padre de sus hijas, Claudia Villafañe regresó a MasterChef y este martes, en medio de un clima cargado de emoción, obtuvo el premio al mejor plato, y decidió dedicarle su elaboración a Diego Maradona para homenajearlo.

La rubia hizo el mejor plato de este martes.

Cuando volvió al concurso, Santiago del Moro le avisó a la rubia que, como había faltado, la producción debía aplicar un protocolo que consistía en que debía ser la mejor durante todos los días en que participara de las grabaciones.

El lunes afortunadamente lo logró, y este martes también, después de que casi todos sus compañeros cocinarán muy mal el pollo que tenían que hacer. De hecho, su preparación fue tan elogiada por el jurado, que nuevamente sumó una segunda estrella que la pone en carrera para evitar la eliminación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Esta perfecto, impecable”, le dijo Germán Martitegui a Claudia, y luego agregó que se trataba de la mejor costra de pollo frito que había comido en toda su vida. "Me parece que tiene la textura que tiene que tener, está crocante y sabrosa”, agregó el jurado.

En el momento de la definición, pasaron al frente los famosos que habían desarrollado las mejores preparaciones, y solo fueron llamados Claudia Villafañe y El Polaco.

En medio de un mar de nervios, los dos se intentaron mostrar tranquilos ante la decisión de los chefs, hasta que finalmente anunciaron que la elegida era la ex de Maradona.

Muy emocionada, y un poco sorprendida también, la mamá de Dalma y Gianinna se mostró angustiada, y decidió hablar de la muerte de su ex marido. “No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje. Pero va para -señalando al cielo- el papá de mis hijas”, expresó Villafañe a punto de llorar, lo que generó el aplauso de todos sus compañeros.

Claudia Villafañe le dedicó su preparación a Diego Maradona.

Después de haberle dedicado el plato al "Diez", Gianinna Maradona utilizó su Twitter para escribirle un tierno mensaje a su mamá, en el que además aprovechó para decir que tras la muerte de su padre, "ya nada es igual".

"¡Sos inmensa Ma! GRACIAS a ustedes por DAL, gracias a su amor por TANTO. ¡Nos extraño! Ya nada es igual y una parte muy mía se fue con el. PERDÓN. Es así. No les prometo nada. No puedo. Pero VOS, ¡vos quédate para siempre con ese llamado! NOS AMO", sostuvo.

Antes, la hija de Diego había utilizado también la misma red social para explicar que había cerrado su Instagram porque la deprimida mucho ver árboles de Navidad en medio de una situación tan dolorosa.

Además, también decidió hablar sobre los resultados finales de la autopsia realizada en el cuerpo de su padre, los cuales determinaron que no había consumido ni drogas ni alcohol en el último tiempo.

"Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la loca desquiciada", se quejó.