Claudia Elizabeth Zucco es una mujer misionera que hace un tiempo busca su identidad, a quien cree su padre biológico: el actor Raúl Taibo. Fue su mamá, Lucía Paulina, a los 30 años, quien le reveló que realmente era hija del actor recordado por su papel en la novela “Una voz en el teléfono” y “Piel naranja”.

Claudia tiene 46 años, 7 hijos y estaba en Rosario donde vive una de sus hijas, quienes tras celebrar el cumpleaños con ella la convencieron a venir hasta Buenos Aires para "cerrar su círculo". Está distanciada de su mamá y optó por intentar contactar al actor.

Sentada en el living de Intrusos y con lágrimas en sus ojos, Zucco comenzó con su relato: "Mi mamá se va a Misiones, se casa y este señor me reconoce como hija. A los diez años me entero que no soy hija de él, mamá me explicó que eso era así y le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones y diferencias por eso".

Muy nerviosa, y luego de enterarse que Taibo –quien no estaba al tanto de esta historia- accedió a contactarse con su supuesta hija y a realizarse el correspondiente ADN, la conmovida mujer explicó que una tarde fue a visitar a su mamá con su última hija de meses en brazos, quien la hizo entrar a la cocina, cerró la puerta, la hizo sentar y le dijo: “Hoy te voy a decir quién es tu padre".

Luego de asegurar que se trataba de Raúl Taibo, ella se mostró sorprendida y le preguntó a su mamá varias veces si estaba segura que el actor era realmente su padre. "Ahora quiero saber si soy su hija o no, nada más. Me tengo que sacar una mochila. Tengo un abrazo para él. Y si no es mi papá, también, porque es parte de mi historia y le pido mil disculpas", dijo entre lágrimas.

Zucco remarcó que su vida es para sus hijos, que siempre tuvo la ilusión de buscar al actor, pero que debía cuidar de su familia. Según contó, su mamá conoció al actor en la casa de la abuela de Soledad Silveyra y resaltó la actitud de sus hijos. "'Mami sacate la mochila', me decían. Tengo siete hijos, pero uno murió. Ahora son seis: España, Micaela, Camila, Lucas, Marita y Ana”.

La mujer intentó buscar al actor por Internet. El 12 de mayo se fui a Rosario donde vive una de sus hijas, y antes de volver a Misiones, se dio cuenta que desde ahí a Buenos Aires había poca distancia: “Me dieron ganas de llegar”. Al llegar a Buenos Aires, ella consiguió que una persona que le dio la dirección de Taibo en Belgrano, pero el actor ya no vivía en esa casa.

También fue al teatro, pero tampoco lo encontró. Fue entonces que se contactó con Marcela Tauro, panelista de Intrusos, quien le dio el espacio para que contara su historia y la ayudó de alguna manera a llegar al actor. "No era esta la forma, pero ayer para mí fue un día triste porque iba a volver a Misiones sin verlo y una amiga me dijo que me contactara con ella”, explicó.

📺 CONMOVEDORA HISTORIA Claudia Zucco, la supuesta hija de #RaúlTaibo se comunicó en vivo con el actor 💥 LO VISTE HACE MINUTOS en @intrusos @rialjorge @AmericaTV 👇 pic.twitter.com/hFKS0Zmn8d — #Intrusos (@Intrusos) June 21, 2019

Su mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra. “Me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo y que tuvieron una relación. Me contó que se encontraron a tomar un café, sabía él de eso (embarazo) y que en ese café estaban organizando irse a Tucumán. Esa fue la última vez que se vieron. Llegó un patrullero al café, él le dijo que se fuera al baño y que cuando terminara el ruido saliera, cuando salió no lo vio más… lo buscó durante un año hasta que no lo encontró".

Raúl Taibo confirmó que se va a realizar el ADN tras la aparición de su presunta hija en @Intrusos



Te lo cuenta @adrianpalla en #Intrusos#EnVivo https://t.co/9hyRqDxXZN pic.twitter.com/Cu73WuveGY — América TV 📺 (@AmericaTV) June 21, 2019

Al final, Taibo se comunicó con el programa para hablar con su supuesta hija. Le dijo que iba a poner todo lo necesario para conocer la verdad, que no recordaba la historia ni nada de ese momento, pero que cualquier cosa que él pueda hacer para que Claudia despeje las dudas, él estaba dispuesto. También le dijo que tenía un abrazo para ella y que se someterá a un análisis de ADN.