Claudia les dedicó un plato "con gusto a cloro" a Dalma y Gianinna: la devolución del jurado

Se sabe que Claudia Villafañe es una mujer de familia. Luego de dedicarle un plato a sus nietos Benjamín y Roma en MasterChef, y de hacer un emotivo homenaje a Diego Maradona, ahora bautizó otra de sus creaciones en honor de sus hijas.

"Se quejaron de que les dediqué un plato a mis nietos, entonces este va para 'DalGian'", explicó a los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

El plato imaginado por Claudia fue de inspiración oriental: brochette de cerdo marinado a la cerveza, arroz a la cerveza y pasta de maní. "'DalGian'. Dalma y Gianinna. ¡Medio chino! Lo pedís, lo tenés. Dalma y Gianinna, ahí está. Para ustedes", describió la participante.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Me encantó la idea. Muy sencilla, rica; la salsa de maní le queda muy bien", destacó Donato de Santis. Sin embargo, Damián Butelar, otro jurado, advirtió que algo en la preparación del arroz no lo convencía. Germán Martitegui coincidió. "Tiene un gusto raro, parece cloro", reconoció Claudia.

Y si bien la gala no le fue favorable -se llevó un delantal negro- la creación si recibió halagos de los jueces. "Le estoy hablando a la Claudia que hizo una bruschetta incomible en el primer programa, y ahora te lo puedo decir porque nos conocemos más. Y que termines el año con este plato, conociendo todos estos sabores, habla muy bien de lo que te va a pasar el año que viene", señaló Martitegui.

Vale recordar que la semana pasada, se emitió el episodio en el que Villafañe regresó al programa luego de ausentarse por unos días después de la muerte de Diego.

"Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que estoy a full apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado como también estuve siempre, que es lo que corresponde", expresó.

Esta semana, Claudia también se mostró feliz de volver a trabajar con Plan V, su emprendimiento de planificación de eventos, frenado temporalmente por la pandemia. "Alegría de volver al ruedo después de tantos meses! Volver a hacer lo que tanto nos gusta", expresó en Instagram.