Claudia Villafañe reveló los momentos más dramáticos que vivió junto a Diego Maradona

Invitada como participante en ¿Quién quiere ser millonario?, el programa de concursos conducido por Santiago del Moro, Claudia Villafañe repasó varias jugosas "perlitas" sobre su vida personal.

Así, recordó el día de su boda con Diego Maradona, el 7 de noviembre de 1989, recordando que Elsa Serrano diseñó sorpresivamente su vestido. "Yo había dicho públicamente que quería un diseñador italiano y a la semana me tocaron la puerta de mi casa. Pregunto quién es y me dicen 'Elsa Serrano'. El vestido lo tengo ahí guardadito, impecable. ¡Todavía me entra!", aseguró.

Además, contó que el ex futbolista no dejó entrar a la fiesta al ambientador, ya que había revelado detalles de la fiesta a una revista, y que varios "falsos invitados" aparecieron en la puerta intentando entrar. Adentro, se divertían amigos de la familia, futbolistas y famosos como Susana Giménez, Graciela Borges y Yuyito González, quien en aquel entonces era pareja de Guillermo Cóppola, representante de Maradona.

Claudia también se adentró en el momento traumático que significó la internación de su ex marido en Punta del Este, días en los que estuvo al borde de la muerte. "Fue muy difícil porque las chicas eran chicas. Dalma enfrentó a la prensa y dio una nota. Yo no me animaba, no me gustaban las cámaras, y como ella ya trabajaba en la tele sintió que tenía que salir a hablar. Gracias a Dios y a él pudo salir y se terminó con una batalla fea que le hizo perder un montón de cosas sin darse cuenta de la situación. Por suerte eso quedó atrás y resurgió otra vez", relató.

El momento de las "bombas"

Más tarde, Villafañe hizo varias revelaciones sorprendentes. Así, contó que a pesar de que en el pasado estuvo enfrentada con Mariana Nannis, ex esposa de Claudio Caniggia, recientemente lograron acercarse. "Con nosotros no hablaba, pero ahora hablo. Hace unos años me la encontré en la casa de una amiga en común que no sabía si ir o no porque nunca tuvimos una buena relación. Y la verdad que la mejor", expresó.

De manera aún más explosiva, mientras tanto, contó que paga alimentos de "dos personas que la Justicia dijo que son hijos de Diego", aunque declinó dar nombres. "Uno hace lo que cree es que es lo mejor. Y en ese momento creí que me correspondía hacerlo sin pensar en otra cosa. No sé por qué pero me tocaba hacerlo y lo hacía normalmente", agregó.

Y también explicó que a pesar de sus duros enfrentamientos públicos con Verónica Ojeda, también intentó acercar posiciones ya que "las hijas siempre van a ser de los dos y todos los hijos de Diego van a ser sus hijos, sea quien sea la mamá".

"Yo la he llamado por teléfono", reconoció. "Uno a veces hace cosas que se arrepiente o no, y no lo quiere decir públicamente. Ella también pasó por muchas situaciones que por ahí después se arrepintió o no. Por ahí tuvo un hijo y la oportunidad de cambiar de parecer en cosas con las que hizo mucho daño en su momento, por ahí sin darse cuenta. Quiero creer que no se dio cuenta y que pudo reconocer después que hizo cosas que se pudo haber equivocado. Yo quería sumar, no restar".