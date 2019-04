Claudia Villafañe rompió el silencio después de la nueva avanzada de Diego y fue lapidaria

De visita en Nara que ver, el programa que la periodista Nara Ferragut tiene en C5N, Claudia Villafañe se explayó ampliamente sobre las últimas noticias que rodearon su mundo en estos últimos días, especialmente el particular mensaje que Diego Maradona dedicó a su hija Dalma en ocasión de su cumpleaños.

"Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", había escrito el "10" en Instagram.

Claudia reveló que "quería que Dalma no lo leyera, era su cumpleaños y no quería que se hiciera mala sangre", y aclaró que sus hijas no están en contra de Diego. "Quiero que le quede claro al papá de mis hijas que si yo hiciera algo en contra de él, sin sustento o justificación, mis hijas también van a salir a defenderlo", subrayó.

"Cuando pasan estas cosas tratamos de contenernos, seguir adelante y disfrutar ahora del nacimiento de Roma, de que sea todo amor y felicidad. De última, el que se está perdiendo de disfrutar a su nieta es él", agregó contando que trata de ayudar a Dalma en todo lo posible. "Les agradezco a ella y a su marido porque me dejan compartir tantos momentos con ellos", comentó.

Claudia también se refirió a Matías Morla, el abogado de Maradona: "No me gusta el conflicto. Las cosas que le tuve que decir se las dije a él en su momento, cuando tenía trato. Ahora ni eso, así que no puedo hablar con él y no le creo nada de lo que dice".

"Le deseo que esté bien"

Villafañe relató que con Maradona no tiene contacto, ni siquiera por vía telefónica. "Le deseo que esté bien, que sea feliz, que disfrute como está disfrutando ahora de su hijo, porque es el padre de mis hijas y nunca le voy a desear el mal", aseguró.

La ex esposa del astro lamentó el hecho de que nunca pudo sentarse a dialogar con él para intentar resolver sus problemas y se mostró desesperanzada de que la reunión se pueda concretar en algún futuro cercano. "Somos grandes y es difícil cambiar la forma de ser o pensar. Tratás de corregir algunas cosas pero con tantos años encima es complicado", reflexionó.