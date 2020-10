Claudia Villafañe y las tiernas anécdotas con Benjamín y Roma: qué hace la más chiquita

Después de muchos años de cultivar y sostener contra viento y marea un bajo perfil, Claudia Villafañe tomó la decisión y finalmente participará de MasterChef Celebrity, el reality que debutará esta noche con la conducción de Santiago Del Moro y del que participarán exclusivamente famosos. La trama detrás de su "ok", la preocupación de su nieto mayor y el vínculo que mantiene "a distancia" con la pequeña Roma, que cumplió un año durante la cuarentena.

Quienes más le insistieron para que se animara y participara del reality fueron sus dos hijas: Dalma y Gianinna. En efecto, la mayor es amiga íntima del conductor, lo que de entrada sugiere que Claudia disfrutará de la comodidad de saber que, fiel a su estilo, no le preguntarán sobre las causas judiciales, ni la "agenda Maradona".

"Me costó un poco decidirme, pero mis hijas me ayudaron a tomar la decisión y estoy muy feliz. ¡Estoy aprendiendo todos los días!", reconoció la empresaria de eventos, cuya actividad se vio particularmente afectada por la pandemia de coronavirus. "Es un año perdido y todavía no sabemos cuándo vamos a poder volver. Lo primero que suspendí fue el cumple de mi nieta (Roma) y ahora estamos trabajando por Zoom con nuestros clientes y proveedores, tratando de contenerlos y reprogramar todo", reconoció en diálogo con Teleshow.

La pandemia también le impidió vivir el "día a día" con su nieta menor, que el pasado 12 de marzo -pocos días antes de que se decretara la cuarentena- cumplió su primer año. "A Roma la veo por videollamada. Agarra el teléfono de su mamá y me pasea por toda la casa", reconoció.

En tanto, Claudia también reveló cómo es el vínculo con su nieto mayor, Benjamín, que ya es casi un adolescente. "Todos me apoyaron sin dudarlo cuando dije que iba a participar (del reality). Soy una abuela muy presente, con Benja compartí momentos inolvidables desde su nacimiento hasta ahora. Somos muy compinches. Me dijo: 'Tata, no quiero que te critiquen'. Me lo morfo".

Quienes conocen a Villafañe aseguran que es una "excelente cocinera", por lo que su participación en el reality es una de las apuestas más fuertes de la producción. "Me encantaría decir que tengo posibilidades de consagrarme, pero hay compañeros que cocinan mejor que yo", se atajó, al tiempo que advirtió que su fuerte es la "cocina casera, no la gourmet" y que sus platos más elogiados son "las milanesas con puré y la carne al horno con papas y batatas".