Claudio Caniggia le prohibió a su hijo Alex la entrada al depto del Faena y ¿Nannis al Bailando?

El conflicto entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Y es que a raíz de los últimos y muy duros comentarios de su hijo Alexander Caniggia, el ex futbolista de la Selección Argentina decidió comenzar a cortarle “los víveres” de a poco. Sin ir más lejos, a partir de ahora el “mellizo” tiene la entrada “prohibida” en el Hotel Faena por orden de su padre.

Cabe resaltar que el ex jugador de Boca es dueño de cuatro departamentos en el Hotel Faena que utilizaban a gusto sus hijos, Charlotte y Alexander mientras que él permanecía en Marbella, España. Sin embargo, las últimas y contundentes frases del hijo de Nannis enfurecieron a Claudio Paul, quien decidió pedirle a la administración del Hotel que no lo dejen ingresar más hasta nuevo aviso.

Y es que Alex decidió utilizar sus redes sociales para cargar contra su padre después de oír el duro relato de su mamá, quien se sentó el último domingo en el living de Susana Giménez. "Mi padre es un hijo de p..., una lacra humana, para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", escribió el mediático, poniéndole fin a su relación con Caniggia.

En su descargo, Nannis se refirió a un hecho que había sucedió en el hotel Faena. Según su relato, el ex futbolista le dijo que tenía una cena pero que iba a ir solo para que ella "no lo molestara". Se retiró a las nueve de la noche y recién volvió a las cuatro y media de la madrugada.

"Cuando le dije del horario y le pregunté por qué llegaba a esa hora, si se había ido a las 9 de la noche, se puso como loco. Le señalé que yo no había venido a la Argentina para ver cómo salía y yo me quedaba como una imbécil. 'Para ver esto me voy a Marbella', le dije", recordó Nannis.

Según contó, su comentario desató la furia de Claudio Paul, quien -siempre según su relato- comenzó a pegarle a las paredes, a insultarla y a agredirla. "Me empezó a tirar trompadas a la cara. Me decía: 'Hija de puta, te voy a matar'”, detalló.

Mi padre es un HDP una lacra humana para mi no existe. AMO A MI MADRE QUIEN ME ENSEÑO A RESPETAR A LAS MUJERES❤️. — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) August 26, 2019

Lo cierto es que la botinera junto a su abogado, Juan Manuel Dragani, comenzaron a analizar los pasos a seguir de cara a un eventual divorcio. En este contexto, el letrado anunció que primero buscarán determinar cuál es el patrimonio exacto de la sociedad conyugal.

Bajo este panorama, le habrían detectado a Caniggia unas cuentas bancarias en el exterior a nombre de testaferros, cuestión que ya estaría acreditada y documentada. Además, se hablan de dos departamentos en Miami y los mencionados cuatro departamentos en el Hotel Faena.

#Bomba - Mariana Nannis está terminando de acordar su incorporación al Bailando por un Sueño. Por ahora será como reemplazo de Flavio Mendoza en el BAR — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) August 28, 2019

Mientras tanto, Nannis ya recibió algunas propuestas de algunos programas de televisión. ¿La principal? La que le hizo producción de LaFlia –con el visto bueno de Marcelo Tinelli (quien además se define como amigo de Claudio Paul Caniggia)- para incorporarla al Bailando por un sueño en reemplazo de Flavio Mendoza, quien se ausentará del “BAR” por algunos días.

Según reveló el periodista Leo Arias en su cuenta de Twitter, la mamá de Alex y Charlotte “está terminando de acordar su incorporación al Bailando por un Sueño. Por ahora será como reemplazo de Flavio Mendoza en el BAR”, anunció.

No es la primera vez que Nannis coquetea con la posibilidad de sumarse al bailando por un sueño. En 2016, fue la elegida para reemplazar a Pampita –quien por contrato se tomaba unos días de vacaciones por mes- como jurado del certamen de baile. Pero las negociaciones nunca llegaron a buen puerto debido a la abultada suma de dinero que la botinera pidió a cambio.