Claudio Contardi denunció a Julieta Prandi, y ella le respondió: “Él me hizo vivir un infierno”

Después de años de sufrimiento, maltratos constantes y violencia de género, Julieta Prandi pudo denunciar a Claudio Contardi, quien fue su marido durante una década. Desde entonces, la conductora debió enfrentarse con el padre de sus hijos Mateo y Rocco en el Juzgado de Familia N.º 5 de San Isidro, por la cuota alimentaria de sus hijos y varios conflictos relacionados con los menores.

Tras el levantamiento del bozal legal decidido por la jueza Marcela Silvia Rama que había interpuesto Contardi sobre su ex esposa, el propio empresario decidió romper el silencio. En ese contexto, brindó una nota a Infancia Compartida, una ONG que se identifica en su web como una organización que “lucha es siempre poniendo el foco en las infancias. Son quienes tienen derecho a una Mamá y un Papá de manera igualitaria y equitativa”.

Entrevistado junto a su abogada, Érica Horbayczuk, el empresario comenzó diciendo: “Nunca quise estar haciendo lo que estoy haciendo hoy porque si hay algo que critiqué siempre es la manera de haber hecho pública nuestra problemática familiar. Siempre quise preservar la salud mental de mis hijos, pero no me quedó otra alternativa que hoy sentarme frente a una cámara y contar mi verdad”.

En ese contexto, Contardi afirmó: “Habíamos logrado un buen régimen compartido para el cuidado de nuestros hijos pero con la pandemia arrancaron los problemas. Lamentablemente se empieza a desvirtuar todo con denuncias por acá y por allá. Los problemas empiezan a surgir desde que los nenes empiezan a hacer ver que quieren estar más tiempo conmigo y la pasan bien”.

Luego negó las denuncias que Prandi hizo contra él por hechos de violencia: “Cada vez que el juzgado falla a favor mío aparece un titular nuevo diciendo que soy un estafador, que no le paso nunca plata, que no pago el colegio y no le compro nunca ropa, que dejé a mis hijos tirados como bolsas de basura”.

Además, Contardi habló sobre la denuncia por corrupción de menores que Prandi realizó hace varios meses y que decidió no hacer pública. En ese sentido, la abogada del empresario dijo, sin respetar la integridad del menor de edad: “Todo nació a partir de una conversación que tuvo el hijo mayor con otro chico en la que hace mención a sus genitales mientras estaban al cuidado de una niñera. Mi cliente no está imputado en esta causa”. Enseguida, Contardi agregó: “Según lo que pude hablar con mi hijo y lo que dicen las licenciadas, hubo un juego de nenes... Gracias a Dios no existió ningún abuso. Me dejaron tranquilo las licenciadas porque obviamente me preocupé”, aseguró el empresario.

Luego, continuó su alocución contra su ex esposa: “Lo mejor para los chicos es que estén con la mamá, el papá y la familia de ambas partes. Que lo judicial siga su cauce y al final de esto uno se dé cuenta quién decía la verdad y quién mentía. Yo los amo y extraño. Los esperé para las fiestas, para mi cumpleaños, el Día del Padre... Ojalá que esto se termine pronto y puedan estar bien con su papá y su mamá”.

Y por último, lanzó: “A mis hijo los tomó como rehenes de una guerra que ella solo sabe por qué la inició. Que no esté en este momento con mis hijos es por una decisión de la mamá. Judicialmente no tengo nada que me impida estar con ellos”.

Tras la publicación de las imagenes, Julieta utilizó sus redes sociales para responderle a las autoridades de la ONG Infancia Compartida, que produjo y publicó la entrevista de Contardi, acusado por violencia contra su ex esposa y sus dos hijos. En Twitter, la modelo escribió: “@infanciacompart imagino que parte de la gente que defienden debe ser por causas justas y merecidas. Pero con la decisión que tomaron de apañar, avalar y pretender ponerle una careta de inocente a un violento, estafador, facilitador y psicópata, están con ello siendo cómplices…".

Y finalizó en otro tuit y Instagram: "Lo único peor que un criminal es quien lo cubre. Ustedes quedarán pegados. Las pruebas hablan por sí solas. @infanciacompart ha elegido respaldar a un ser nefasto. Vergüenza deberían tener. El tiempo avala la verdad, siempre".

En tanto, la conductora de Es por ahí verano, que se encuentra aislada por ser positiva de coronavirus, dijo: "No quise mirar a la nota. Para mí no es grato tener que verlo. Es una persona que me intimidó siempre y a la cual siempre tuve miedo. No tengo ganas de verlo ni de escucharlo. Esa persona me hizo pasar por un infierno. Mi abogada lo escuchó y va a tomar cartas en el asunto".

Y continuó sobre los momentos de violencia económica que tuvo que vivir: "Para graficar un momento: me fui de mi casa con mis dos hijos pidiendo un préstamo. Y cuando tenía que pagar la matrícula de mis hijos, ya que soy la única responsable que paga su educación, este señor había alquilado mi casa de Escobar y había cobrado el alquiler por adelantado y tenía todo su dinero con él. Yo no tenía como pagar las matrículas y con esta carita fui y pedí un préstamo por 10 mil dólares. Banco a mis hijos y él no hace absolutamente nada. Hace agua por todos lados lo que dijo, es un chiste. No es solo querer a los hijos, también hay que cuidarlos".

Por último, Alejandra Bellini, la abogada de Prandi, explicó. "Cuando hay una denuncia contra alguien, esa persona ya es considerada imputada. Le guste o no a Contardi, de la misma manera que Contardi no paga alimentos y no se le ponen multas, astreintes ni le hacen el embargo que le tienen que hacer. Esperemos que el próximo juzgado tome cartas en el asunto y esto se pueda dilucidar".